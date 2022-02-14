نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف البشرة في المنزل بسهولة في خطوات بسيطة في المقال التالي
تنظيف البشرة العميق في المنزل بدون تكاليف كثيرة وبسهولة ،وبالمكونات المتوفرة في المنزل هذا ما سنعرضه في هذا المقال ،للحصول على بشرة صافية نقية وخالية من العيوب بسهولة ويسر، في المنزل من مكونات متوفرة لديك، وبدون أي إضافات كيماوية يتطلب القليل من الخطوات التي سنتعرف عليها ، حتى تستعيد البشرة نضارتها وتتخلص من المشكلات التي توجد بها مثل الحبوب والبثور كما أنه يجدد خلايا البشرة،ويساعد الخلايا علي التجدد والإشراق ، إليكم طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل .
طرق تنظيف البشرة بأنواعها الثلاثة
- تنظيف البشرة المختلطة أو دهنية عليك بوضع قناع من الطمي والذي يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة، ومن المكونات الموجودة في المنزل من الممكن استخدام الليمون والسكر معا، لإزالة الجلد الميت والتبيض والتنظيف العميق أيضا ، وفرك البشرة بلطف بهذا الخليط البسيط.
- تنظيف البشرة الجافة فيمكنك اللجوء إلى الماسكات التي تحتوي على ماء الورد أو خشب الصندل، والتي تساعد على استعادة رطوبة البشرة والتخلص من جفاف البشرة.
- تنظيف البشرة العادية فاحرصي على استخدام الماسكات التي تحتوي على الأعشاب والفواكه الطبيعية، والتي تساعد على الترطيب العميق للبشرة.
تونر البشرة
للتونر أهمية في شد البشرة وغلق المسام المفتوحة والواسعة أيضا ، كما أنه يساعدك على التخلص من بقايا الزيوت والأتربة ومستحضرات التجميل المترسبة وعالقة بالبشرة حيث أن التونر أيضا يساعد على حدوث التوازن في مستويات الحموضة على الجلد، مما يساعد على الوقاية من الفطريات والأتربة الغير مرئية المختلفة ,لهذا يمكنك استخدام ماء الورد أوخل التفاح المخفف أو استخدام نوع من التونر الجاهزة، والتي يجب أن تكون خالية من المواد الكيميائية.
ترطيب البشرة
- يعد من الخطوات المهمة جدا والأخيرة في خطوات تنظيف البشرة بعمق في المنزل، حيث يمكنك ترطيب البشرة باستخدام أحد أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو كبسولات فيتامين إي .
- إذا كانت بشرتك جافة يمكنك اختيار نوع من المرطب الخالي من الكحول ومن المواد التي تتسبب في حدوث تهيج للبشرة.
- أما إذا كانت البشرة دهنية أو يوجد بها حب الشباب أو معرضة للإصابة به فعليك باستخدام نوع من اللوشن المرطب ويفضل اختيار اللوشن الذي يحتوي على مادة البنزويل بيروكسيد، والتي تقلل من الحبوب والبثور على البشرة فضلا عن أنها ترطبها بعمق.
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