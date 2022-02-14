تنظيف البشرة  في المنزل بسهولة في خطوات بسيطة

تنظيف البشرة العميق في المنزل بدون تكاليف كثيرة وبسهولة ،وبالمكونات المتوفرة في المنزل هذا ما سنعرضه في هذا المقال ،للحصول على بشرة صافية نقية وخالية من العيوب بسهولة ويسر، في المنزل من مكونات متوفرة لديك، وبدون أي إضافات كيماوية يتطلب القليل من الخطوات التي سنتعرف عليها ، حتى تستعيد البشرة نضارتها وتتخلص من المشكلات التي توجد بها مثل الحبوب والبثور كما أنه يجدد خلايا البشرة،ويساعد الخلايا علي التجدد والإشراق ، إليكم طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل .

طرق تنظيف البشرة بأنواعها الثلاثة

تنظيف البشرة المختلطة أو دهنية عليك بوضع قناع من الطمي والذي يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة، ومن المكونات الموجودة في المنزل من الممكن استخدام الليمون والسكر معا، لإزالة الجلد الميت والتبيض والتنظيف العميق أيضا ، وفرك البشرة بلطف بهذا الخليط البسيط. تنظيف البشرة الجافة فيمكنك اللجوء إلى الماسكات التي تحتوي على ماء الورد أو خشب الصندل، والتي تساعد على استعادة رطوبة البشرة والتخلص من جفاف البشرة. تنظيف البشرة العادية فاحرصي على استخدام الماسكات التي تحتوي على الأعشاب والفواكه الطبيعية، والتي تساعد على الترطيب العميق للبشرة.

تونر البشرة

للتونر أهمية في شد البشرة وغلق المسام المفتوحة والواسعة أيضا ، كما أنه يساعدك على التخلص من بقايا الزيوت والأتربة ومستحضرات التجميل المترسبة وعالقة بالبشرة حيث أن التونر أيضا يساعد على حدوث التوازن في مستويات الحموضة على الجلد، مما يساعد على الوقاية من الفطريات والأتربة الغير مرئية المختلفة ,لهذا يمكنك استخدام ماء الورد أوخل التفاح المخفف أو استخدام نوع من التونر الجاهزة، والتي يجب أن تكون خالية من المواد الكيميائية.

ترطيب البشرة