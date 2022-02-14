نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكره جديدة لعمل البيتزا الايطالي زي الصوره تمام والسر في مكوناتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات السهلة في التحضير كما أنها من المأكولات الشعبية التي لديها مذاق شهي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير البيتزا الإيطالية.

مقادير تحضير البيتزا الإيطالية:

يتم تحضير العجينة بإحضار كلًا من التالي:

أربعة كؤوس من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

كأس واحد من الحليب.

ملعقة من الخميرة.

مقادير الحشوة:

كأس من الجبن المبشورة.

ربع كأس من الفطر.

شرائح من الفلفل الحلو.

كمية قليلة من الزعتر.

أربعة ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا.

ربع كأس من الزيتون المقطع.

خطوات تحضير البيتزا:

تعد البيتزا من المأكولات البسيطة والسهلة للغاية ويتم تحضير البيتزا الإيطالية من خلال الخطوات الآتية:

أولًا يتم تحضير العجينة من خلا إذابة الخميرة مع السكر في المياه الدافئة ثم يتم تركها لفترة من الزمن لحين أن تختمر وتتفاعل.

الحصول على إناء كبير ثم يتم وضع الدقيق ثم يتم إضافة الحليب مع الزيت ويتم الاستمرار في تحريك المكونات، القيام بإضافة كلًا من السكر والملح والخميرة ويتم عجن كافة المقادير مع بعضها البعض لفترة من الزمن.

القيام بصنع كرة من العجينة ثم يتم تغطيتها بقطعة من القماش ثم يتم نقلها إلى مكان دافئ وتركها لفترة ساعة ونصف.

القيام بفرد العجينة في صينية دائرية ثم يتم فرد صلصة البيتزا فوقها ثم يتم توزيع كافة الحشوة فوقها بصورة متجانسة.

ثم يتم رش الجبن والزعتر ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة ثم يتم إخراجها من الفرن وتقدم وهي ساخنة.

طريقة تحضير البيتزا رولات:

يتم تحضير البيتزا رولات من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية: