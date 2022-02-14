ضعي الصابون علي الخيار لن تصدقي النتائج مدهشة ندمت اني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

ضعي الصابون على الخيار ومش هتصدقي النتيج ، الخيار من الخضروات التي لها أهمية كبيرة للبشرة ويدخل الخيار في تركيب العديد من منتجات العناية بالبشرة ويدخل في عمل الكثير من الوصفات الطبيعية التي تفتح البشرة وتعمل على ترطيبها وله العديد من الفوائد الأخرى للبشرة بسبب احتوائه على مجموعة من العناصر المهمة لتغطية البشرة وزيادة نضارتها، ولكن ماذا لو تم إضافة الخيار مع الصابون فكثيرًا من السيدات لا يعرف هذه الوصفة ولا يعرفن فوائدها للجلد ولذلك خلال هذا المقال سنعرض طريقة تحضير وصفة الخيار والصابون وطريقة استخدامها على الجلد من أجل الاستفادة منها بشكل جيد.

كيفية تحضير وصفة الخيار مع الصابون وطريقة استخدامها

وصفة الخيار والصابون من أقوي الوصفات التي تعمل على تبيض الجسم والتخلص من الجلد الميت والتخلص من مشكلة الحبوب في الجلد حيث أن للخيار خصائص مضادة للالتهاب والتي تعمل على حماية الجلد من تكون الحبوب، ويحتوي الخيار على مجموعة من الفيتامينات التي تغذي الجلد، ويمكن استخدام الخيار مع الصابون لتبيض الجسم وتعمل هذه الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية :-

يتم بشر الصابونة ويمكن استخدام اي نوع صابون مفضل ويوضع الصابون على نصف كوب ماء مغلي ويقلب حتى يذوب الصابون في الماء تمامًا.

يتم بشر ثمرتان من الخيار وتصفيه كل منهم للحصول غلى ماء الخيار وتوضع على الصابون.

يضاف معلقتين من الجلسرين وملعقتين من زيت الزيتون ويقلب كل المكونات جيدًا.

يتم فرد الخليط على الجسم ويترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم فركه من الجلد وشطف الجسم من الخليط.

من الممكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد مع ترطيب الجسم بعد استخدامها.

طريقة عمل كريم الخيار لتبيض البشرة

الخيار يحتوي على نسبة عالية من السوائل لذلك فهو مرطب ممتاز للبشرة ويحتوي على فيتامينات تعمل على تبيض البشرة ويمكن عمل كريم طبيعي من الخيار لتبيض البشرة ويتم تحضير الكريم عن طريق بشر ثمرة خيار ويضاف عليها مغلقة من الزبادي ومعلقة نشأ وتقلب كل المكونات معًا وتوضع على بشرة نظيفة عشر دقائق كل يوم وتشطف البشرة.