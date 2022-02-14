نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السويسرول في البيت بكل الأسرار والخبرات من أشهر طهاة الحلويات الغربية في المقال التالي
طريقة عمل السويسرول في البيت، يعتبر السويسرول من أطباق الحلويات الشهية التي عرفت من أمريكا فهي طبقة من الحلويات الهشة اللذيذة التي يتم فردها ونضع عليها الحشو ثم نقوم بلفها ونجد أن ربات المنازل تسعى إلى عمل كل ما هو جديد لأبنائها لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
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مكونات عمل السويسرول
تكون مكونات السويسرول سهلة للغاية لا تحتاج إلى مكونات معقدة إلى جانب أمه يمكن توفيره بكثرة عند عمله في المنزل فضلا عند شرائه من المحلات الخارجية للحلويات وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية:
المقادير
- ربع كوب دقيق.
- ربع كوب بودرة كاكاو.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة بيكنج بودر.
- ٥ حبات من البيض.
- كوب سكر بودر.
- فانيليا.
طريقة تحضير السويسرول
يتم تحضير السويسرول بكل بساطة في المنزل وذلك بعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة لعمله سوف نقوم بتحضيره من خلال الخطوات التالية:
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- ننخل الدقيق مع البيكنج بودر والملح والكاكاو البودر.
- نضع في الخلاط صفار البيض والسكر الناعم والفانيليا ونقوم بخفقهم جيدا.
- بعد أن يصبح قوام الخليط كريمي نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى المكونات بالتدريج.
- نخفق المكونات في الخلاط ثم نضيف بياض البيض عليه ونخفقه حتى تتجانس المكونات.
- نحضر صينية قصيرة الحواف ونضع بها الخليط في القاع ونضع ورق الزبدة في الصينية قبل الخليط ونضع واحدة أخرى فوق الخليط ندخل الخليط في الفرن لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج نقوم بقلبه على الجهة الأخرى ونضعها مرة أخرى في الفرن ثم نخرجها ونتركها تبرد تماما ثم نضع عليها الكريمة أو صوص الشكولاتة ونقوم بلفها على هيئة رول ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك ونقدمها وبالهناء والشفاء.
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