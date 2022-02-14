البسكويت الروسي من أسهل أنواع البسكويت التي يمكن إعدادها في المنزل ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، فدائماً تبحث الأمهات عن وصفات لتحضير البسكويت لأنه من المخبوزات المحببة للكبار والصغار، ويصلح كوجبة إفطار خفيفة للأطفال مع كوب من الشاي أو الحليب في أيام الدراسة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة بسيطة لعمل البسكويت الروسي بأسهل طريقة وألذ طعم.

مكونات البسكويت الروسي

يتم تحضير البسكويت الروسي ببعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهى كما يلي:-

3 كوب دقيق.

كوب سكر (220 جرام).

كوب إلا ثلث حليب (200 مللي).

صفار بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

مكونات الجليز

كوب سكر بودرة.

2 أو 3 ملاعق كبيرة ماء.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير البسكويت الروسي سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-