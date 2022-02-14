طريقة تحضير الخبز بالثوم والجبنة والبقدونس بمجموعة خطوات سهلة

طريقة تحضير الخبز بالثوم والجبنة والبقدونس بطريقة سريعة وبسيطة، وهو يعد من أشهر أنواع المقبلات الايطالية حيث يقوم كثير من الناس بتقديمه بجانب مشروب الشاي الساخن في الصباح، تختلف طرق عمل هذا الخبز من طريقة إلى أخرى وفي جميع الطرق يتميز بمذاقه المقرمش الرائع، كما أن يعتبر من أكثر الأكلات التي تساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة كثير من الأمراض لوجود مكون الثوم به، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الخبز بالثوم والجبن والبقدونس وعرض طريقة تحضيره بسهولة.

مكونات عمل الخبز بالثوم والجبنة والبقدونس

تعتبر مكونات عمل الخبز بالثوم والجبنة والبقدونس من المكونات الصحية للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

رغيف من التوست مقطع إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

٤ فصوص من الثوم المبشور.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٣ ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان المبشورة.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع طرق عمل هذا الخبز على حسب وصفة كل شيف فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة السريعة المفضلة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الزبدة وزيت الزيتون والثوم المفروم ونقلب لمدة ثلاث دقائق على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة. ثم نضع شرائح الخبز في صينية ونقوم بتحميصها جيداً حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بدهن كل قطعة من الخبز المحمص بخليط الزبدة والثوم ثم نضيف الجبنة المبشورة والبقدونس المفروم. ندخل الصينية الفرن لمدة دقيقة على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى تذوب الجبنة. نضع قطع الخبز المحمصة في طبق التقديم ونقدمها بالف هنا وشفا.

استخدامات جبنة البارميزان المشهورة

تتعدد استخدامات جبنة البارميزان فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-