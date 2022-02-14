وصفة جبارة لتبييض أسنانك وتفتييت قطع الجير بمكونات منزلية لا تخلو من بيتك

انقذوا اسنانكم قبل الندم مع وصفة تفتيت الجير وتبييض الأسنان المذهلة من أهم الأطعمة المنزلية التي يمكن للإنسان أن يصنعها هو الحفاظ علي صحة وجمال مظهره، وذلك لأن تراكم الجير لا يؤثر فقط على شكل الأسنان ومظهرها، بل يؤثر أيضًا على رائحة الفم الكريهة التي تسبب عدم الراحة والإحراج، كما أنها تلحق أضرارًا أخرى بصحة اللثة والأسنان والفم بشكل عام، وكل ذلك يمكن القضاء عليه بوصفة سهلة وبسيطة ويمكن الحصول عليها بدون تكلفة عزيزي، لذلك دعنا نتعرف على وصفة منزلية تعمل على تبييض الأسنان وتفتيت الجير بالإضافة إلى التخلص من رائحة الفم الكريهة.

وصفة تفتيت الجير وتبييض الأسنان المذهلة

وصفة صودا الخبز والملح

تعمل هذه الوصفة تفتيت الجير وتبييض الأسنان المذهلة حيث تعتبر مادة صودا الخبز من أقوى المواد فعالية، فلها تأثير قوي مضاد للجراثيم بالإضافة إلى أنها تساعد في تبييض الأسنان.

حيث تعتبر مادة صودا الخبز من أقوى المواد فعالية، فلها تأثير قوي مضاد للجراثيم بالإضافة إلى أنها تساعد في تبييض الأسنان. اخلطي ملعقة كبيرة مع رشة ملح وضعي كمية صغيرة من هذا الخليط على فرشاة أسنانك.

كما يمكنك إضافة هذا الخليط إلى معجون أسنانك المعتاد.

وصفة قشر البرتقال

يعتبر البرتقال من ثمار الحمضيات، والحمضيات بشكل عام جيدة في إزالة بقع البلاك لاحتوائها على الأحماض.

يمكنك فرك أسنانك بالقشرة مباشرة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، أو يمكنك عمل معجون وتطبيقه على أسنانك.

أيًا كانت الطريقة التي تختارها، اشطف فمك بالماء الدافئ عند الانتهاء.

كرر هذا الإجراء عدة مرات في الأسبوع.

وصفة بذور السمسم