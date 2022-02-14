نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الكول سلو وفراخ كنتاكي المقرمشة في المنزل لأولادك بالتتبيلة السرية في المقال التالي
طريقة عمل سلطة الكول سلو والفراخ كنتاكي هي وجبة من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وهي من الأكلات التي يبحث عنها الكثير من السيدات لتحضيرها في المنزل؛ حيث يعشقها الكبار والصغار ولذلك سوف نقدم لكم هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا، وذلك لأنها بسيطة في تحضيرها ولا تستهلك الكثير من الوقت وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.
طريقة عمل سلطة الكول سلو وفراخ كنتاكي
يمكنك عمل هذه الوجبة الشهية من خلال المكونات التالية فهي متوفرة في كل منزل وتحضر بمنتهى السهولة والبساطة ولا تستغرق وقت كثير في التحضير، ومكونات هذه الوصفة تتكون من الآتي:
- عدد 4 أكواب من الملفوف المبشور ناعم.
- 2 كوب من الجزر ويقطع شرائح.
- بصلة صغيرة مفرومة فرم ناعم.
- ربع كوب من الحليب السائل.
- ربع كوب من الزبادي.
- نصف كوب من المايونيز.
- 2 ملعقة من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة من السكر الخشن.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عصير ليمونة كاملة.
مكونات الفراخ كنتاكى
- دجاجة مسلوقة كاملة تقطع إلى ثماني أجزاء.
- ربع كوب من الدقيق الأبيض.
- 2 ملعقة من النشا الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الكركم المجفف.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات السابعة.
- بيضة واحدة.
- زيت نباتي للتحمير.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية سوف يتم عمل سلطة الكول سلو والدجاج كنتاكي في وقت بسيط وبطريقة سهلة تتمثل في كلا من:
- يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به المايونيز والزبادي والحليب مع الملح والليمون والخل والبهارات مع باقي المكونات السائلة.
- تمزج المكونات السابقة جيدا حتى يتم الحصول على صوص شهي.
- يتم بعد ذلك وضع الخضروات المبشورة في إناء وتقلب جيدا.
- نضع الصوص على السلطة مع التقليب حتى يمتزج الصوص بالسلطة.
- بعد ذلك نضع السلطة في الثلاجة في طبق التقديم لمدة ساعتين.
- في طبق اخر نمزج الدقيق والنشا والبيض والبهارات، مع إضافة القليل من الماء حتى نحصل على عجينة.
- يتم مزج المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نضع الدجاج في العجينة ثم في طبق الدقيق.
- نترك الدجاج في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نحضر مقلاة بها زيت غزير وعلى درجة حرارة متوسطة نضع الدجاج.
- ومن ثم تقلب جيدا حتى نحصل على لون ذهبي وتقدم مع السلطة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ