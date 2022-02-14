أسهل طريقة لعمل كيكة البسبوسة الهشة (الرواني) بمكونات سهلة وبسيطة

كيكة البسبوسة الهشة، تعد كيكة البسبوسة أو كيكة الرواني من الحلويات المفضلة عند الجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب عند الكثير، يمكن تقديمها للأطفال في أي وقت كوجبة للتحلية أو في وجبات الإفطار الخفيفة ستجدين أن أطفالك يطلبونها منك دائماً، تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيكة البسبوسة الهشة بالخطوات البسيطة فتابعونا.

طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة

نقدم لكم خطوات تحضير كيكة البسبوسة الهشة وكيفية تحضير الشربات الخاص بها إليكم المقادير والخطوات في النقاط التالية.

مكونات الشربات

عدد ثلاث أكواب من الماء.

مقدار عدد ثلاث أكواب من السكر.

عصير ليمون حوالي نصف ليمونه.

طريقة تحضير الشربات

يتم وضع الماء والسكر في وعاء مناسب على النار حتى يغلي.

بعد ذلك يتم وضع عصير الليمون وتترك مرة أخرى على النار لمدة خمس دقائق تقريباً.

يوضع جانباً ليبرد ونقوم بتجهيز كيكة البسبوسة.

مكونات كيكة البسبوسة

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار عدد كوب كبير من الدقيق.

عدد كوب كبير من دقيق السميد.

مقدار عدد كوب زبادي واحد.

عدد كوب كبير من السكر.

حوالي نصف كوب من الزيت.

مقدار حوالي نصف كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

عدد اثنان ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء مناسب ويوضع به كلاً من السكر والبيض ويتم خلطهم جيداً.

بعد ذلك يضاف اليهم الزيت والزبادي ويعاد تقليبهم مرة أخرى حتى ينعم السكر تماماً.

نقوم بإضافة جوز الهند ودقيق السميد إلى المقادير السابق تحضيرها، ويتم خلطهم بشكل جيد.

بعد نلك نضيف البيكنج بودر والفانيليا والدقيق ويعاد تقليبها مرة أخرى حتى نحصل على خليط متماسك.

يتم تجهيز صينية مناسبة ويوضع بها قليل من السمن وتدهن جيداً.

نقوم بصب كيكة البسبوسة في الصينية ويتم إدخالها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 10 دقائق تقريباً.

بعد ١٠ دقائق يتم تخفيض درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية، وتترك من ٣٠ إلى ٣٥ دقيقة تقريباً.

يتم إضافة الشربات البارد فور خروج الصينية من الفرن مباشرة، من الممكن أن يتم تزيين الكيك برشة من جوز الهند وبالهنا والشفا.

سر نجاح كيكة البسبوسة اللذيذة

عليك استخدام مكونات بدرجة حرارة المطبخ.

عدم تقليب المكونات كثيراً.

يجب نخل المكونات الجافة قبل الاستخدام.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيك بها.

يجب استخدام قطر بارد ومراعاة أن تكون الكيكة ساخنة ويصب عليها فور خروجها من الفرن.

يجب تركها تبرد تماماً ثم تزين بأي نوع من الكريمة أو جوز الهند والفستق.

وفي نهاية مقالنا اليوم قدمنا لكم طريقة تحضير كيكة البسبوسة الهشة بالخطوات البسيطة، ولمزيد من المعلومات والوصفات برجاء ترك تعليق وسوف يتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.