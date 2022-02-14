طريقة عمل الكوارع بالفرن بمذاق شهي ولذيذ للغاية وبطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

الكوارع بالفرن ، من الوصفات اللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما أنها أكلة مفضلة لدي الكثيرين لما لها من مذاق خاص ولذيذ وشهي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوارع بالفرن.

مكونات الكوارع بالفرن

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

خمس أو ست قطع كبار من الكوارع المغسولة جيدا بالملح والخل والليمون.

ملعقتين من الثوم المفروم.

حبة بصل كبيرة.

أربع فصوص هيل أو أو حبهان.

ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.

ملعقة من السمن.

١ لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ورق لاورا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوارع بالفرن وطريقة تحضيرها كالتالي: