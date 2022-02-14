نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوارع بالفرن بمذاق شهي ولذيذ للغاية وبطريقة سهلة وبسيطة في المنزل في المقال التالي
الكوارع بالفرن ، من الوصفات اللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما أنها أكلة مفضلة لدي الكثيرين لما لها من مذاق خاص ولذيذ وشهي.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوارع بالفرن.
مكونات الكوارع بالفرن
تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:
- خمس أو ست قطع كبار من الكوارع المغسولة جيدا بالملح والخل والليمون.
- ملعقتين من الثوم المفروم.
- حبة بصل كبيرة.
- أربع فصوص هيل أو أو حبهان.
- ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.
- ملعقة من السمن.
- ١ لتر من عصير الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ورق لاورا.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوارع بالفرن وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بغسل الكوارع وتنظيفها جيدا ويمكن شرائها نظيفة من البائع.
- ثم نقوم بسلق الكوارع في حلة مليئة بالماء ونضيف إليها الملح والفلفل والبصلة والهيل أو الحبهان وورق اللاورا.
- ونترك الكوارع علي النار حتى يتم تسويتها جيدا.
- ثم نقوم بتشويح الثوم علي النار مع ملعقة السمن وبعدما يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه لتر عصير الطماطم وملعقة الصلصة.
- وبعدما يتم تسوية عصير الطماطم مع الثوم نضيف إليه كوب ونصف من شوربة الكوارع ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نضع الكوارع التي قمنا بسلقها وبتسويتها من قبل في الصلصة ونتركهم علي النار لمدة سبع دقائق.
- بعد ذلك نقوم بصب الصلصة والكوارع في طاجن وندخله بالفرن حتي يكمل التسويته.
- ونقوم برفع درجة حرارة الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الطاجن ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ