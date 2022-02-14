وصفة النشا المعجزة لشد تجاعيد البشرة نهائياً وإزالة ترهلات الجلد ستبدين أصغر سناً

تعتبر التجاعيد من أصعب المشاكل التي قد تواجه العديد من السيدات حيث أنها تظهر في المرحلة العمرية المتأخرة أي أنها تظهر في سن الخمسينات تقريبا فهي عندما توجد في هذا السن فيكون أمر طبيعي، ولكن عند ظهورها في سن متقدم مثلا في الثلاثينيات فتكون مشكلة كبيرة جدا لابد من التوصل إلى حل مناسب لعلاجها أو للتخلص منها، فقد توجد عدة عوامل مختلفة لها دور كبير جدا في ظهور التجاعيد في سن مبكر ومن أمثلة هذه العوامل هي الإستخدام الكثير لمستحضرات التجميل ومنها الكريمات مثل كريم الأساس وغيره العديد.

وأيضا كثرة التعب والإرهاق وقلة النوم فقد تظهر التجاعيد بالوجه حول منطقة العين والفم والخدود وكذلك في الرقبة توجد بكثرة، وقد توجد في مناطق معينة بالجسم واليدين فهي تكون عبارة عن حدوث ترهلات للجلد فتعطي مظهر لا يرغب فيه الكثير، ويؤثر تأثير سلبي على شكل البشرة ولا يمكن إخفائها بإستخدام المكياج ولكي يمكننا القضاء عليها بشكل نهائي قد تذهب معظم النساء إلى مراكز التجميل، فيقومون بإستخدام البوتكس أو الحقن التي تساعد على إخفائها.

ولكن بعد مرور فترة من الوقت قد تظهر آثار سلبية على الوجه، وقد يصيبه بالعديد من الأمراض لذلك من الأفضل أن نستخدم وصفة طبيعية فهذه الوصفة تكون بديل للبوتكس حيث أنها تعمل علي إزالة كل تجاعيد الوجه بشكل طبيعي، وبعد إستخدامها سوف تتمتعي ببشرة ناعمة وصافية وكأنها في مرحلة الشباب.

مكونات وصفة النشا لشد تجاعيد الوجه

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة النشا لشد تجاعيد الوجه