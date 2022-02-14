احلي من الجاهز.. طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحم او فراخ بطعم يجنن احلي من الجاهز

اللانشون من بين الحشوات المميزة، والتي يحبها الأطفال وكذلك الكبار، والكثير منا يقبل على الشراء لوصفة اللانشون الجاهزة، والتي تعد ليست على القدر الكافي من المواصفات الصحية حيث أن الكثير من الأطباء قد حذروا من أن يتم تناول اللانشون بشكل مستمر، وقد صرح الكثير منهم أيضا بعدم صحة تناوله، لذا تبحث كل ربة منزل عن أفضل الطرق البديلة والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل اللانشون بأسهل الطرق والتقليل بشكل تم من تناول الوصفة الجاهزة من اللانشون، وفيما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل اللانشون مع بيان أهم خطوات التحضير المتبعة.

مكونات طريقة عمل اللانشون البيتي

إليكم تلك الوصفة الصحية المميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل نوع من أنواع اللانشون المميزة، والتي تعد من الوصفات المحبوبة، وسنتعرف من خلال ما يأتي على أهم المكونات الصحية والتي تيسر من عمل اللانشون بأسرع طريقة وبمكونات اقتصادية تتوفر في كل البيوت لعمل أفضل وجبة من اللانشون يسهل استعمالها لإعداد السندويتشات، من الممكن أن تعتمدي على تلك المقادير الآتية للحصول على وجبة اللانشون مثل التي يتم شرائها من المحلات والمكونات نذكرها من خلال الآتي:

عدد ثلاث بيضات.

ثلاث مكعبات من الجبن الكريمي.

ثلاثة من فصوص الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من مكون الزيت النباتي.

فلفل أسود كمل الحبة.

ملعقة من التوابل المشكلة.

ربع ملعقة من بودرة البصل.

ربع ملعقة من الزنجبيل.

لون أحمر.

طريقة تحضير اللانشون البيتي

أسهل الطرق التي من خلالها سيكون من السهل عمل اللانشون هي تلك الطريقة المقبلة: