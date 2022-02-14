نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 من أفضل وصفات تطويل وتنعيم الشعر المنزلية لشعر طويل وبراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشعر تاج المرأة ورمز جمالها لا سيما شعر المرأة العربية. وصفات تطويل وتنعيم الشعر من المكونات الطبيعية والزيوت من أكثر ما يشتهر به العرب، ويعتبر الشعر من أهم معالم جمال المرأة ولكن يوجد العديد من النساء ممن يعانو من مشاكل الشعر سواء الشعر الخفيف أو القصير أو الملمس الغير ناعم أو مشاكل جفاف الشعر ويوجد العديد من مستحضرات التجميل والزيوت الصناعية للشعر لكن ممكن الممكن أن تكون ذات أثار سلبية غير معروفة أو معلنة لكن في مقالانا اليوم سوف نستعرض العديد من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتأئج مبهرة بدون أي أضرار أو أثار جانية تلحق الضرر من أستعمالها لنتعرف على بعضها.

وصفة ماء الأرز:

يعتبر ماء الأرز من أشهر وصفات تطويل وتنعيم الشعر، يعيبه فقط رائحته النفاذة. ماء الأرز غني بالمعادن ومضادات الأكسجة التي تعمل على تغذية الشعر وتقليل هيشانه.

أما عن طريقة تحضيره فهي كالتالي، يتم غسل الأرز ثم يوضع في إناء به ماء داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك يتم وضع الماء في زجاجة بخاخ مع إضافة بعض قطرات من أي زيت عطري مثل زيت النعناع أو الورد ويترك يوماً كاملاً في الثلاجة. تدلك به فروة الرأس والشعر لعدة دقائق ثم يغسل بماء بارد. تخلصي منه مع تغير رائحته وقومي بتحضير كمية أخرى.

وصفة زيت الزيتون والعسل الأبيض:

كل من زيت الزيتون والعسل الأبيض يمتلك مجموعة كبيرة من العناصر المغذية، كما أن زيت الزيتون يعمل على تنعيم الشعر وفرده.

تتكون الوصفة من زيت الزيتون البارد مضافاً إليه العسل الأبيض مع بياض بيضة واحدة حتى يصبح القوام متماسك. ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم غطي الرأس بقبعة الاستحمام لنصف ساعة. اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو، وتجنبي استخدام الماء الساخن حتى لا تتكون كتل بسبب البيض يصعب ازالتها.

وصفة زيت جوز الهند وزيت اللوز:

يعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت في ترطيب وتنعيم الشعر، وجعله يبدو صحياً وبراقاً. أما عن زيت اللوز فهو من أغنى الزيوت بالمعادن والفيتامينات التي تعمل على زيادة طول وصحة الشعر وكذلك حمايته.

اخلطي قليلاً من الزيتين معاً، ثم قومي بتدفئة التركيبة (تجنبي التسخين الشديد). دلكي فروة رأسك جيداً لعدة دقائق ثم ادهني شعرك بالزيت. قومي بلف شعرك بمنشفة مبللة بماء دافيء لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيداً.

وصفة جيل الصبار:

من أقدم وصفات تطويل وتنعيم الشعر وصفة جيل الصبار أو الألوفيرا. ينمو نبات الصبار في المناطق الصحراوية بكثرة؛ لذلك ولسنوات كثيرة استخدمت السيدة العربية أجود أنواع مستخلص نبات الصبار في وصفات العناية بالشعر والبشرة.

قومي بشق فرع من فروع نبتة الصبار و استخرجي ما بداخلها من جيل. أضيفي له قليلاً من زيت جوز الهند أو اللوز وقليلاً من زيت الزيتون والزبادي. يساعد الزبادي في تطرية الشعر وتنعيمه. ضعي الخليط على الشعر الرطب واتركيه مدة 30 دقيقة ثم قومي بغسله.

وصفة منقوع الثوم والزنجبيل:

قد ينفر البعض من فكرة وضع الثوم نفاذ الرائحة في الشعر، لكن ما لا يمكن إنكاره هي الفوائد العظيمة للثوم في تطويل الشعر. يحتوي الثوم على مادة السيلينيوم التي تزيد من تدفق الدم لبصيلات الشعر، كما تقوم بحماية الخلايا المنتجة للكيراتين؛ مما يعزز نمو الشعر وحيويته.

لتحضير هذه الوصفة، يتم نقع فصوص الثوم في أحد الزيوت مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز لليلة كاملة. بعد ذلك يُضاف إلى الخليط قليل من الجنزبيل ويتم تسخينه حتى يتغير لونه للأغمق. يُدهن الخليط على فروة الرأس والشعر مع التدليك لمدة نصف ساعة ثم يغسل جيداً. هذه الوصفة من أفضل وصفات تطويل وتنعيم الشعر، لكن هناك بعض البدائل التجارية لها مثل حمام كريم بالثوم من فاشكول وفاتيكا ومينك وغيرها.

أوقفي الاستخدام فوراً في حال تهيج فروة رأسك من الثوم.

وصفة زيت الخروع:

زيت الخروع من أغنى الزيوت بالمعادن والأحماض الدهنية؛ لذلك فهو من أفضل المكونات الطبيعية لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر.

ضعي قليلاً من زيت الخروع مع زيت جوز الهند ثم سخني على النار لمدة نصف دقيقة حتى تمام الامتزاج. دلكي فروة الرأس لمدة 5 دقائق ثم اتركي الخليط على الشعر 10 دقائق إضافية. اغسلي الشعر جيداً. يجب التوقف عن استخدام الوصفة في حال تهيج فروة الرأس.