نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك زجاجة ماء فارغة.. حضري لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير إقتصادية 100% في المقال التالي
هناك قائمة طويلة من الحلويات السورية التي يتم استخدامها في معظم الدول العربية الان أبرزها مصر ودول الشام ودول الخليج وذلك لأن الحلويات الشامية تتمتع بطعم المختلفة لذيذ و تختلف عن باقي انواع الحلويات التي يتم اعدادها من الحلويات الشرقية لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن لقمة القاضي وسر الطعم اللذيذ الذي يكون في لقمة القاضي ونتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد لقمة القاضي بالطريقة الصحيحة فيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات والطريقة الصحيحة لأعداد لقمة القاضي بالخطوات.
مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة
تحتاج لقمة القاضي إلى بعض المكونات المهمة حتى تكون جاهزة وذلك من خلال استخدام المكونات التي يستخدمها الحلواني عند إعداد لقمة القاضي حتى يكون لها طعم مميز ومختلف وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:
- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
2 أكواب من الماء الدافئ.
- ملعقتين كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقتين كبيرة من النشا.
- ملعقتين صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتين من زيت القلي.
مكونات ترش عليها من الخارج
- شربات
- سكر مطحون.
- شوكولاته.
- فانيليا.
طريقة إعداد لقمة القاضي المقرمشة
يمكن اضافة العديد من الكلمات والمكونات اللذيذة على لقمة القاضي من الخارج وفيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد عجينة لقمة القاضي وهذه الخطوات هي:
- نحضر الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات لقمة القاضي التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة لقمة القاضي النشا والدقيق والسكر والماء وباقي المكونات الأخرى عدا المكونات التي نحتاج إليها حتى نستخدمها مع لقمة القاضي من الخارج وهي السكر وغيره.
- بعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي جيدا حتى يتم خلط جميع هذه المكونات حتى نحصل على عجينة لقمة القاضي.
- بعد ذلك نبدأ بتشكيل عجينة لقمة القاضي على شكل دوائر مميزة.
- نضع دواء العجينة لقمة القاضي داخل الزيت المغلي حتى تصبح لها لون ذهبي.
- بعد ذلك نخرج كرات لقمة القاضي من الزيت ونضيف لها سكر بودرة وبعض المكونات الأخرى أو كريمة الشوكولاتة أو كريمة البندق.
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