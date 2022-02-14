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عمر شويل - جدة تعرفي على سر عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بأسهل طريقه واروع طعم - ثقفني
هناك العديد من الحلويات الشرقية وآلتي تمتاز بطعم ونكهة رائعة للغاية، لكن بالتأكيد فإن أفضلهم هو بلح الشام، والذي يمتاز بعدة أشياء مثل أنه يمكن صنعه بعدة طرق مختلفة، وأيضا يمكن صنعه في المنزل بطريقة صحية للأطفال وللكبار والبعد عن المتاجر التي تبيع الحلوى والتي يصعب أن تجد متجر يبيع الحلوى بطريقة صحية لذلك سوف نذكر المكونات اللازمة لصنع بلح الشام، وأيضا طريقة التحضير والتي سوف تخرج بلح الشام مثل الذي يصنع في المتاجر المشهورة.
مكونات صنع بلح الشام
- عليك أن تحضر كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- قم بتحضير ثلاث بيضات.
- احضر أيضا كوب من الماء الدافئ بعض اشئ.
- احضر من الزيت حوالي نصف كوب صغير الحجم.
- رشه ملح.
- ملعقة من النشا وتكون صغيرة الحجم.
- رشه فانيليا.
- احضر قطر شربات والذي يكون له مكونات أيضا وطريقة تحضير لذا فإن مكوناته هي:
- احضر كوبان من السكر.
- كوبان ماء.
- قم بتحضير ليمونه ثم قطعها واعصرها جيدا.
- وأخيرا رشه فانيليا.
طريقة تحضير بلح الشام
- نحضر وعاء كبير ثم نضع به الدقيق، وعليك أن تتأكد من جفاف الوعاء حتى لا يلتصق الدقيق به.
- بعد ذلك عليك أن تضع وعاء، أو قدر على النار ونضع به الزيت والماء سويا ثم نترك القدر حتى يتم الغليان.
- بعد أن تم غلى الماء والزيت نضع الفانيليا والنشا والدقيق ورشة الملح مع بعضهما البعض ثم نقلب جيدا حتى يمتزج كل المكونات وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار.
- نضع البيض واحدة تلو الأخرى وبعد وضع الواحدة نقلب ثم نضع الثانية ويفضل التقليب بالعجانة.
- بعد ذلك نضع العجين في القمع الخاص بصنع بلح الشام.
- نضع طاسة على النار وبه الزيت وننتظر حتى يغلي ثم نضع بلح الشام، وننتظر حتى يتغير اللون إلى اللون الذهبي.
- تحضير القطر يكون بوضع قدر على النار ونضع به السكر والماء والفانيليا، ثم ننتظر حتى يغلي ثم نضع الليمون وننتظر دقيقتين حتى نرفعه من على النار ثم نضع القطر على بلح الشام عندما يبرد.
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