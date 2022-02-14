نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المصادر النباتية اللذيذة للحصول على عنصر الحديد المهم جدا لأجسادنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحديد من الفيتامينات الأساسية الحيوية لجسدك،وهو عنصر غذائي أساسي يحب الحصول عليه من الطعام، أو تناول أدوية المكملات الغذائية بعد الغداء، ويوصي خبراء التغذية بالحصول على 18 مليجرام من الحديد يوميا، فإنه يلعب دورا حيويا في وصول الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وأيضا صنع خلايا الدم الحمراء.

سبب عدم امتصاص الحديد في الجسم

أحيانا تناول الكافيين بكثرة يؤثر على امتصاص الحديد في الجسم حسب بعض الدراسات، مثل القهوة والشاي الأسود والكاكاو.

على من يعانون من نقص الحديد، وعدم قدرة الجسم على امتصاصه،عليهم التحقق من مخزون الحديد في الحديد، لأنه يؤثر على امتصاص الحديد في الجسم أيضا.

يرجع أيضا قلة امتصاص الحديد في الجسم إلى نقص فيتامين سي الذي له دور أساسي وكبير في امتصاص الحديد.

أهم المصادر النباتية للحصول على عنصر الحديد

العدس الأصفر أو البني

من البقوليات الغنية بالحديد حيث يحتوي كوب واحد من العدس على 37٪ من احتياج الجسم اليومي للحديد.

بذور القرع أو اليقطين

توفر بذور اليقطين 26٪ من حاجة الحسم اليومية للحديد، كما أنه مصدر غني بالماغنيسويم أيضا.

السبانخ

تحتوي السبانخ على 20٪ من نسبة الحديد التي يحتاجها الجسم يوميا، بالإضافة إلى إحتوائها على مضادات للأكسدة مهمة جدا.

الكينوا

من النشويات الغنية بالبروتين وخالية من الجولتين والمعادن، ومواد مضادة للأكسدة كما أنها توفر حوالي 15٪من حاجة الجسم للحديد اليومي.

الشيكولاتة الداكنة

تصنع الشيكولاتة من شجرة الكاكاو، ويمكننا الحصول عليها بصورتها الأولية بعد استخلاص البذور وتحميصها، نحصل على الشيكولاته الداكنة، حيث تحتوي القطعة الصغيرة من الشيكولاتة الداكنة على 19٪ ،من الكمية التي ينصح بها خبراء التغذية يتناولها من الحديد.

البروكلي والكرنبيط

توفر حصة واحدة من الكرنبيط والبروكلي حوالي 6٪من الحديد المطلوب للجسم يوميا.