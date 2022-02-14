أسهل طريقة تحضير كفته داود باشا وطريقة عمل صلصه كفتة داود باشا الاصليه

طريقه عمل كفته داود تعتبر اكلة داود باشا من الاكلات القديمة التي لها أصول تركية، ولها مذاق خاص يفضلها عدد كبير من أفراد الأسرة، حيث أن لها قصه سبب تسميتها بهذا الاسم هو أن في عهد العثمانيين الوالي العثماني داوود باشا الذي عينه السلطان سليمان القانوني عام 1538- 1945 هجريا، حيث أنه يعتبر أول من دفن في مصر وقبل وفاته أوصى أن يدفن في جوار الامام الليث بن سعد، وقد ارتبط تسمية اسمه بهذه الاكله، لانه كان يفضلها ويحبها بشكل كبير في هذا الطبق كان يتناوله يوميا بدون تغيير وهناك رواية أخرى ترجع إلى أنه عاقب الطاهي لأنه أخطأ في طريقة اعدادها، لذلك سميت على اسمه و سنعرض خلال السطور التالية طريقة عملها بالتفصيل

طريقة تحضير كفتة داود باشا

المكونات

● نصف كيلو من اللحم الطازج مفرومة

● بصله متوسطه مبشورة

● ملعقة من الفلفل الاسمر والملح حسب الرغبة

● ملعقة من الكمون و ملعقة من الكزبرة الجافة

مكونات الصلصة

● بصلتان متوسطتان الحجم مقطعين شرائح

● ملعقة كبيرة من الزيت

● 2 ملعقة كبيرة من دقيق

● ملح حسب الرغبه وملعقه صغيره من البهارات والبابريكا

● كوب ونصف من الماء المغلي او شوربه الدجاج

طريقه عمل كفته داود باشا

● ضعي اللحمه المفرومه في اناء واسع ثم نضيف اليها البصل المبشور والملح والفلفل والكمون والكزبرة

● ضعي الخليط في الثلاجة بعد ان يصبح متجانس لمدة ساعة

● اخرجى الخليط ثم شكليه على هيئة كور المتوسطة الحجم كما ترغبين

● ثم رصيه في صينيه مدهونه بالزيت وضعيه في الفرن

● بعد ذلك اخرجيها وضعيها في الصلصه اوعى تخليها الفون مره اخرى بتاخذ لون الصلصه وتشرب منها بعد ذلك اخرجيها التقديم مع الأرز الأبيض حسب الرغبة

طريقه عمل صلصه كفته داود باشا

● احضري اناء وضعيه على النار وضعي ملعقة الزيت ثم نضيف اليها البصل بطل المقطعة إلى شرائح

● قلبي البصل حتى يأخذ اللون الأصفر الفاتح ويذبل.

● ضيف إليها مقدار الدقيق واستمرى فى التقليب، ثم نضع صلصه الطماطم ونضيف اليهم الملح والفلفل والبابريكا والبهارات حسب رغبتك

● قلبي الخليط يغلي لمدة حتى يصبح متجانس ثم نضيف إليه مقدار من الشوربه أو الماء المغلي