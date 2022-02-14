نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة صحية ومميزة أعملي القرنبيط المقلي على أصوله بطعم مقرمش ذهبي ولذيذ في المقال التالي
القرنبيط من الخضروات اللذيذة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات، والعناصر الغذائية المفيدة التي تساعد في تغذية الجسم بشكل صحيح، كما أنها من أهم الاكلات الاقتصادية الموفرة التي لا تحتاج للكثير من التكاليف حتى يتم اعدادها، ويمكنكم تجهيز القرنبيط بأكثر من طريقة، ولكن من أكثر الطرق اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الناس هي ما سوف نعرضها لكم في هذا المقال.
طريقة تحضير القرنبيط المقلي
عندما يحل فصل الشتاء نجد أن نبات القرنبيط منتشر بكثرة، حيث يتم طهيه بعدة طرق مختلفة فمثلاً نجد من تقوم بطهيه بالصلصة كنوع من أنواع الطبائخ ونجد من تقوم بعمله مقلي، فالقرنبيط من أفضل أنواع الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، ولكن بعض الأمهات تبحث عن طريقة عمله مقلياً مقرمشاً، فمن خلال متابعة المقال سنقدم لك أفضل وأسرع طريقة لعمله.
القرنبيط المقلي من أكثر الطرق التي يتم تحضير القرنبيط بها، ويصبح القرنبيط لذيذ الطعم وذو قرمشة رائعة وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- ثمرة واحدة من القرنبيط مناسبة الحجم.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كوب من الدقيق.
- عدد أربع بيضات كبار الحجم.
- أربع فصوص من الثوم المهروس.
- كوب من الكزبرة والشبت المفروم.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
- قومي بغسل القرنبيط في بداية الأمر.
- بعد ذلك قومي بتقطيع القرنبيط إلى عدة زهور صغيرة الحجم.
- احضري وعاء كبير به مياه.
- ارفعي المياه على النار واتركيها حتى تغلي تمامًا.
- أضيفي إلى المياه رشة من الملح، ثم أضيفي زهور القرنبيط الصغيرة.
- اتركي القرنبيط حتى ينضج ويتم سلقة ويصبح طري.
- اخرجي القرنبيط من المياه وضعيها في مصفاة واتركيها حتى تتخلص من كل المياه الموجودة بداخلها.
- احضري الخلطة الان، وقومي بإحضار الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بداخل الوعاء اللبن الحليب، مع إضافة الدقيق.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي أيضًا بعد ذلك البهارات التي تم تحضيرها واضيفي ملعقة النشا وذلك حتى يعطي لها الطعم المقرمش اللذيذ، ثم قومي بإضافة البيض، ولكن بشكل تدريجي.
- اخلطي المكونات مرة أخرى حتى تتجانس بشكل كامل ويصبح الخليط جاهز.
- ضعي الخليط في طبق، ثم أضيفي إليه الشبت والكزبرة المفرومة.
- قلبي المكونات مع بعضها البعض.
- قومي بإحضار مقلاة واضيفي بداخلها زيت غزير.
- ارفعي المقلاة على النار واتركي الزيت حتى يسخن.
- اغمسي أزهار القرنبيط فى الخليط حتى تغطيه بالكامل.
- ثم قومي بغمسها بعد ذلك في الزيت الساخن.
- اتركي القرنبيط في الزيت و اخفضي النار وذلك حتى تحصلي على اللون الذهبي المقرمش له.
- اخرجي القرنبيط في مناديل مطبخ وذلك حتى يمتص الزيت تمامًا، ويتم تناوله ساخن مع الخبز والسلطة.
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