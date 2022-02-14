بطريقة المصانع الشهيرة وتحدي أعملي الحلاوة الطحينية البيتي بمقادير غير مكلفة وبطعم وقوام مظبوط

تتميز الحلاوة الطحينية بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وتعتبر مصدر من الزيوت المفيدة لاحتوائها على السمسم، تساعد أيضا في علاج تقرحات الفم وعلاج ضغط الدم المرتفع لاحتوائها على الماغنيسيوم وتعتبر مفيدة لصحة القلب وهي مصدر غني الكالسيوم للمحافظة على صحة العظام والأسنان، وتوجد منها انواع كثيرة مثل الحلاوة بالمكسرات والشيكولاتة والسادة، سوف نقوم بتحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية السادة

نجد أن جميع المنازل لا تخلو من توفر الحلاوة الطحينية بشكل مستديم حيث تعد من أكثر المأكولات التي يتناولها الكثير من أفراد الأسرة، ويقبل عليها الكثير من الأطفال وعمل الساندوتشات وتتسم بطعم خاص جدا، كما أيضا نجد أن الحلاوة الطحينية فوائد عظيمة للجسم، ونقوم بإعداد الحلاوة الطحينية في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة ويمكن تحضيرها بعدة أشكال أيضا.

مكونات الطحينة

٢ كوب من السمسم المحمص.

١ كوب من الدقيق.

١ كوب من الزيت.

رشة ملح.

مكونات الحلاوة:-

٢ كوب من الطحينة الخام.

٢ كوب سكر بودر.

فانيليا.

٢ كوب حليب بودر.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير المطحنة ونقوم بطحن السمسم المحمص ثم يوضع في بولة مناسبة بكمية السمسم ثم نقوم بتحضير الخلاط ونضع السمسم المطحون.

يضاف إليه السكر البودر والحليب البودر ورشة الملح والزيت تدريجيا على شكل خيط رفيع ونخفق بالخلاط ونستمر في الخفق حتى يتكون سائل ثقيل كريمي ناعم.

يوضع الخليط في برطمان محكم الغلق لحين الاستخدام.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية

نقوم بتحضير الخلاط مرة أخرى نضع الطحينة الخام وعليها السكر البودر والحليب البودر والفانيليا ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات تماما ثم نقوم بتحضير برطمان مربع.

يصب خليط الحلاوة به ونضغط جيدا على الحلاوة حتى تأخذ شكل البرطمان وتغطى وتوضع في الثلاجة حتى التقديم.

يمكن إضافة مكسرات متنوعة فى أرضية البرطمان قبل وضع الحلاوة ونضغط جيدا لكي تدخل المكسرات بالحلاوة توضع في الثلاجة قبل التقديم وعند التقديم تقطع شرائح وتقدم مع القشطة أو الشيكولاتة والخبز أو الفطير المشلتت.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة

المكونات:-

٢ كوب من الطحينة الخام.

٢ كوب سكر بودر.

٢ كوب من الحليب البودر.

كوب من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير:–