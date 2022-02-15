في 10 دقائق حتعملي فطائر المقلاة بحشوات مختلفة للفطار والعشاء مغذية وطعمها شهي

في بعض الأوقات نحتاج إلى عمل وجبة سريعة على الفطار والعشاء بعيدا عن الروتين المعتاد وخاصة الفول والطعمية وتعد فطائر المقلاة هي الحل ويمكنك عملها بحشوات مختلفة سواء كانت شاورما أو جبن أو خضار، وعجينة الفطائر قطينة وهشة وهذه الوجبة مغذية للأطفال والكبار وطعمها لذيذ واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها فتابعونا.

طريقة عمل فطائر المقلاة بحشوات مختلفة

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة خميرة فورية.

نصف كوب ماء دافئ.

2 ملعقة زبدة لينة.

ملعقة صغيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة ونصف حليب بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

مكونات الحشوة:

لحمة مفرومة أو دجاج شرائح.

بصلة متوسطة مقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

3 حبات فلفل رومي ألوان مقطع.

ملح وفلفل أسود.

جبنة موتزاريلا.

جبنة شيدر.

طريقة التحضير:

نجهز العجينة أولا عن طريق إحضار وعاء ونخلط به الدقيق مع البيكنج بودر والحليب البودرة ورشة الملح وأيضا حبة البركة. نضيف الزبدة ونبس المكونات باليد حتي يتشرب الدقيق الزبدة نخلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ في كوب جانبا. وعندما نتأكد من صلاحية الخميرة نضعها فوق خليط الدقيق ونعجن باليد للحصول على عجينة متماسكة وطرية ثم تغطي ونتركها جانبا. عندما تختمر العجينة تقسم إلى كرات صغيرة متساوية ثم نفردها بالنشابة ونضع الحشوة بداخلها والآن نحضر الحشوة. في مقلاة على النار نضيف الزيت مع البصل والثوم ونشوح بعد ذلك يوضع اللحمة المفرومة أو الدجاج ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان. وعندما تنضج المكونات نضع البهارات ونقلب لمدة دقيقة بعد أن تبرد الحشوة نضعها في منتصف العجينة وفوقها الجبن. يمكن أيضا إضافة زيتون مقطع شرائح ثم نطويها على بعض وعلى نار متوسطة نضع مقلاة مدهونة بالزيت وبداخلها الفطائر. ثم تقلب على الجانب الأخر وعندما تنضج تقطع إلى مثلثات وتقدم مع بطاطس محمرة وكاتشاب ومايونيز وبالهنا والشفا.

فطائر قطنية هشة بالجبنة

المكونات:

خبز التورتيلا أو رقاق.

جبنة شيدر.

فلفل ألوان مقطع.

زيتون شرائح.

جبنة موزاريلا.

زعتر.

ملعقة زيت.

طريقة التحضير: