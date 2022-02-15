ملعقتي السرية ضعيها علي الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة أسرار نجاح كفتة الحاتي

الكفتة المشوية تعتبر من أسهل الوصفات التي من الممكن لكل ربة بيت أن تقوم بتحضيرها وهذا ما يكون في منتهى السهولة للحصول على أفضل نتيجة لطعم ومذاق اللحم المفروم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من خلالها سيكون من اليسير على ربات البيوت القيام بالتحضير لتلك الوصفة المتميزة وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، ومن خلال خطوات تحضيرية بسيطة ستكون ربة المنزل قد أنجزت عمل الكفتة، وهذا ما سيكون بأقل وقت وأقل مكونات، وفيما يأتي المزيد عن طرق التحضير للكفتة.

مكونات الكفتة المشوية

من أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن عمل الكفتة هي تلك الطريقة المميزة، والتي من خلالها سيكون من السهل عمل الكفتة وبدون أن يأخذ الأمر الوقت الطويل أو لمكونات صعبة التوفير، ومن خلال الآتي توضيح لمقادير تعد رئيسية في تلك الوصفة ومن السهل أن نتبع الخطوات القادمة للحصول على أفضل وصفة من الكفتة المشوية سهلة الإعداد، والتي يكون من اليسير على ربات البيوت أن تقمن بتشكيلها وعملها بأقل وقت ممكن، بأسهل طريقة ومع توفر المكونات القادمة من الممكن عمل الكفتة المشوية:

كيلو من اللحم المفروم.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ملعقتان من البقسماط.

ملح وفلفل أسود يكون مطحون ناعم.

القليل من فول الصويا.

ملعقة من بهارات الكفتة.

رش من مكون جوزة الطيب.

طريقة الكفتة المشوية في البيت

من الممكن أن تتم خطوة التحضير للوصفة المميزة من الكفتة المشوية وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة:

لا بد من إحضار وعاء يكون مناسب.

ضعي اللحم المفروم في الوعاء وقومي بتقليبه مع البهارات والملح والفلفل.

لا بد من نقع مكون فول الصويا وهذا قبل أن يتم عمل إضافة له على اللحم، ومن ثم يتم التقليب له والعجن الجيد مع إضافة مختلف المكونات الأخرى.

لا بد من العجن اليدوي حتى تكون كل المكونات متجانسة تماما ويكون العجين متماسك، ومن الممكن تشكيل الكفتة بعد ذلك في صورة أصابع وشويها بشواية الفحم.

الكفتة من أكثر الأكلات التي لها مذاق طيب وطعم ورائحة ولا اروع وهي تساعد في فتح الشهيه، فيمكن إعداد الكفتة باكثر من طريقة فهناك الكفتة بالارز والكفتة بالمشوية والكفتة بالطماطم، ويمكن إضافة ملعقة من البيكنج بودر فهي تساعد في زيادة حجم الكفتة وتمنع الكفتة من الانكماش كما أنها تتميز بطعم احلي من الجاهز