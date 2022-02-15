طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة خطيرة ومكون سحري لتسويتها في 10دقائق بس روعة

الدجاج من أكثر أنواع اللحوم التي تقدم على الموائد ولكن في بعض الأوقات نرغب بالخروج عن الروتين المعتاد لعملها وبالتالي نبحث عن تتبيلة مميزة لشوي الدجاج وجعلها مثل المطاعم، خاصة الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي يرغبون بتناول الدجاج بطريقة مختلفة غير المسلوقة أو المشوية واليوم نقدم لكم خلطة مميزة لعمل الدجاج المشوي فتابعونا.

طريقة عمل الدجاج المشوي

المكونات:

دجاجة كيلو ونصف.

حبة طماطم مقطعة إلى 4 أجزاء.

3 حبات بصل.

5 فصوص ثوم.

حبة ليمون مقطعة شرائح.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة زنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بعمل فتحات باستخدام السكين في الدجاجة بعد غسلها جيدا بالماء والملح والطحينة ثم نحضر الكبة الكهربائية. نضع بها البصل مع الطماطم والماء وأيضا الثوم والليمون والصلصة والزيت مع جميع البهارات ونخلط جيدا. نصب التتبيلة في وعاء عميق ونضع الدجاجة في هذه التتبيلة ونغلفها جيدا ثم نتركها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة. نجهز الشواية سواء كانت كهرباء أو فحم ونفرد الدجاجة عليها لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تقلب على الجانب الأخر. وعندما ينضج الدجاج يقدم مع أرز مصري أو خبز بلدي مع سلطة خضراء وسلطة طحينة ومخلل وبالهنا والشفا.

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

المكونات:

دجاجة متوسطة الحجم.

نصف كوب زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا.

2 ملعقة كبيرة خل.

ربع كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة من صلصة رسيستيرشاير.

3 فصوص ثوم مفروم.

طريقة التحضير: