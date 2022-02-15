نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل هوت شوكليت في المنزل بأبسط طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل هوت شوكليت في المنزل، يعتبر الهوت شوكليت من أكثر المشروبات الساخنة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص في الصباح بعد تناول وجبة الإفطار وهي من أكثر المشروبات المفضلة لدي الملايين من الأشخاص حول العالم كله ولكن يتم تجهيزه بطرق مختلفة ومتنوعة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل هوت شوكليت في المنزل بطريقة مميزة.

طريقة عمل هوت شوكليت

المكونات:

ثلاث ملاعق من الشوكولاته البودرة

ملعقة من السكر

كوب ونصف من الماء الساخن

2 ملعقة حليب مجفف وشوكولاته مبشورة

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فىه الحليب المجفف ويتم اضافة بودرة الشيكولاته والسكر.

في الخطوة التالية نقوم بوضع الماء الساخن وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

بعد ذلك يتم تجهيز كوب التقديم واضافة فيه الهوت شوكليت ثم يتم وضع الشوكولاته المبشورة للتزيين ويتم تناوله.

طريقة عمل الشوكولاتة بالكاكاو

المكونات:

2 كوب حليب سائل

ملعقتين سكر صغيرة

ملعقتين من الكاكاو.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ووضعه على النار ثم يتم اضافة الحليب والسكر والكاكاو وتقلب المكونات مع بعضها على نار متوسطة وبعد أن تصبح المكونات متجانسة مع بعضها بدون وجود أي تكتلات.

بعد ذلك يترك الخليط حتى يصل إلى مرحلة الغليان مع التقليب ثم يتم وضع الهوت شوكلت في أكواب التقديم ويتم تناوله.

طريقة عمل هوت شوكليت بالنسكافيه

يمكن تجهيز هوت شوكليت بالنسكافيه فى دقائق معدودة حيث يحب الكثير من الأشخاص تناول هذا المشروب اللذيذ في موسم الشتاء حتى يجعلهم يشعرون بالدفء والطاقة.

المكونات:

ربع ملعقة من القرفه الناعمة

كوب ونصف من كريمة الحلويات المخفوقة

كوب ونصف من الحليب السائل

سكر وملعقه من القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه السادة

ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب واضافة فيه الحليب والكاكاو وتقلب المكونات حتى تتجانس جيداً ويترك علي نار متوسطة حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك يتم وضع القهوة والقرفة واضافة السكر على حسب الرغبة بعد ذلك يتم رفعه من علي النار ووضعه في كاسات التقديم واضافة عليها الكريمة المخفوقه ويتم تناوله وهو ساخن وبالهناء والشفاء.

يذكر أن الهوت شوكليت أو مشروب الهوت شوكليت يساعد على التدفئة بشكل كبير في فصل الشتاء، حيث يعمل الهوت شوكليت على إعطاء الجسم المزيد من السعرات الحرارية في فصل الشتاء وهو الأمر الذي يساعد على مزيد من التدفئة بالإضافة إلى الفيتامينات التي يمنحها الهوت شوكليت لجسم الإنسان بشكل كبير وهو مايعكس فائدة الهوت شوكليت لكل الناس بشكل بسيط وصحيح.

هذا وننصح دوما بعمل الهوت شوكليت في المنزل بدلا من شراء الهوت شوكليت من المقاهي، خاصة وأن التكلفة أقل بشكل كبير فيما يخص الهوت شوكليت لعمله في المنزل عن شرائه جاهزا في المقاهي المختلفة وهو الأمر الذي يزيد من فائدة الهوت شوكليت في المنزل بشكل كبير فضلا عن المكونات المميزة للهوت شوكليت.