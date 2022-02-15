معجزة كريم القهوة والنشا لتبييض وتقشير الوجه وشد تجاعيد البشرة وإزالة السواد مهما كان درجته

إذا كنتي تبحثين عن افضل الوصفات التي لها نتائج فعالة وأمنه على البشرة وتساعد في تبيض البشرة بكل سهولة، ومن أهم هذه الوصفات هي خلطة القهوه مع النشا لتبيض الوجه، فهي تزيل اي علامات اسمرار قد تصيب الوجه، كما أنها تعمل على شد البشرة من التجاعيد، والتخلص من الحبوب والعديد من المشاكل الأخرى التي يتعرض لها الوجه، والان سوف نتعرف على طريقة تحضيرها وتطبيقها على البشرة.

وصفة النشا مع القهوه لتفتيح البشرة وحمايتها

هذه الوصفة تستخدم كقناع للوجه يعمل على حمايته، والتخلص من الاسمرار الذي ينتج من أشعة الشمس الحارقة، والان سوف نتعرف على خطوات تحضير وهي كالآتي:

المكونات

١ ملعقة من مسحوق القهوه.

١ ملعقة من النشا.

ملعقتين من البن الحليب.

١ ملعقة من الجلسرين الطبي.

طريقة التطبيق

قبل البدء في وضع الخليط وتحضيره لابد من تنظيف الوجه بشكل جيد حتى يستفاد الوجه من الخليط ويحصل على النتيجة المطلوبة بكل سهوله.

اخلطي بعد ذلك المكونات مع بعض البعض بشكل متجانس.

وزعي الان الخليط على الوجه بشكل كامل حتى يصبح مثل القناع على الوجه.

يترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يجف على الوجه.

تفكري وجهك بعد ذلك جيدًا.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد الانتهاء.

يفضل تكرار الاستخدام لهذا الماسك كل يومين للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد ماسك القهوه والنشا عند استخدامه للوجه

كما ذكرنا أنه يوجد الكثير من الفوائد التي يتم حصول البشرة عليها بمجرد استخدام هذا الماسك وخاصتًا إذا تمت المداومة على استخدامه، ومن أهم هذه الفوائد مايللي: