ب2 كوب دقيق اعملي عجينة السمبوسة على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطعم زي الجاهز

السمبوسة هي إحدى أنواع المقبلات وأكثرهم طلباً، ويتم تناولها بجانب الكثير من الاكلات المختلفة، فهي تساعد على فتح الشهية بشكل كبير، ويتم شراء السمبوسة من المحلات جاهزة، ويتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة، ولكن الآن سوف نقوم بالتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة للقيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بشكل كامل

لكل ربة منزل تبحث عن طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بخطوات بسيطة، فيمكنك عمل ذلك الآن من خلال متابعة الخطوات الآتية:

المكونات

كوبين كبار من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء الدافيء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من أي نوع زيت نباتي.

طريقة التحضير