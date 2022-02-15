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عمر شويل - جدة وصفات سريعة لتكثيف الحواجب والرموش وزيادة نموها بدون مستحضرات تجميل، حيث تعطي الرموش الطويلة خصوصاً سحرًا جميلًا للعيون، وغالبًا ما يعاني غالبية السيدات من مشكلة الرموش القصيرة، والتي تنتج عن عوامل مختلفة مثل الوراثة، تقدم العمر، ونقص في الغذاء، بعض الأمراض، وإصابات العين والتغيرات الهرمونية في الجسم، لذلك يجب العناية بالرموش بشكل يومي لتكون صحية وكثيفة، ولهذا تستخدم منتجات التجميل للحصول علي حواجب ورموش كثيفة وفي هذا المقال سنذكر بعض الوصفات حول تكثيف الرموش والحواجب والطريق الطبيعية.

وصفة فعالة لتكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش بمكونات طبيعية



يوجد الكثير من وصفات تكثيف الحواجب والرموش وتسريع نموها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام الطرق التقليدية مثل الماسكارا أو جل الحواجب.

ومن ضمن تلك الوصفات هي وصفة حليب جوز الهند على الكثير من البروتينات والزيوت الأساسية التي تساعد على جعل الرموش والحواجب أطول وأكثر سمكًا.

كما أنه يضيف لمعانًا جميلًا للبشرة مما يعد من أفضل وصفات سريعة لتكثيف الحواجب والرموش ومكوناته كالتالي:

المكونات

1 كوب صغير من حليب جوز الهند.

قطعة من القطن صغيره.

طريقة التحضير

ضعي قطعة القطن في حليب جوز الهند، وضعيها على الرموش لمدة 10 دقائق.

ثم اغسليها جيداً.

يجب تكرار هذه الوصفة 1-2 مرات في اليوم لعدة أشهر.

ذلك للحصول على أفضل النتائج في تكثيف الرموش والحواجب.

وصفة البيض والجلسرين لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بدون مكياج



يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على تكثيف الحواجب والرموش وجعلها طويلة وكثيفة، كما يحتوي على البيوتين وفيتامين ب اللذين يحسنان نسيج الجلد وهي:

المكونات

1 بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

قطعة صغيرة من القطن.

طريقة التحضير

اخفقي بيضة واحدة ثم أضيفي الجلسرين للحصول على خليط كثيف.

ثم ضعي القطعة القطنية في الخليط، وضعيها على الرموش أو الحواجب لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسلهما بالماء البارد.

كرر هذا الإجراء 3 مرات في الأسبوع لعدة أشهر.

لكي يتم حصولك على فوائد مذهلة.

وصفة الشاي الأخضر لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب وزيادة نموها



الشاي الأخضر علاج منزلي ممتاز لتكثيف شعر الحواجب والرموش ، ويحتوي على مركبات الفلافونويد التي تعزز نموهما وهو على النحو التالي:

المكونات

نصف ملعقة من الشاي الأخضر الغير محلى.

قطعة صغيرة من القطن.

طريقة التحضير