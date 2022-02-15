بتتبيلة كنتاكي السرية أعملي فراخ كنتاكي المقرمشة بخلطة وتتبيلة وطعم أول مرة تاكليه

تعتبر وصفة الفراخ كنتاكي من أكثر الوصفات التي يزداد عليها الطلب من قبل كل الأطفال ويرغبون تناوله دائما في المطاعم أو كوجبات سريعة وأيضا كبار السن يحبون تناول هذه الأكلة بكثرة، حيث أنها تتميز بطعم شهي ولذيذ ويكون طعم الفراخ جميل جدا وله قرمشة جذابة وهش ومن الممكن أن يتم عمله بإستخدام صدور الفراخ أو الأوراك.

مكونات فراخ كنتاكي

فرخة واحدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزعتر والزنجبيل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب.

بيضتان.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل فراخ كنتاكي