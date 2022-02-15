ستبدين أصغر سناً عند وضعك خلطة شد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية نهائيا وبلا عودة لن تصدقي النتيجة

التقدم في العمر يسبب بعض التغييرات في الوجه والجلد وبالتالي تبدأ التجاعيد بالظهور وخاصة في منطقة العين وحول الفم وبسبب ذلك يكون شكل الوجه غير لائق، ويحدث ذلك بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس والتي تساعد على رقة الجلد بشكل كبير مع مرور الوقت واليوم نقدم لكم أفضل الخلطات الطبيعية لشد التجاعيد فتابعونا.

خلطة شد التجاعيد

البيض والسكر:

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة سكر.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخفق صفار البيض مع السكر وزيت اللوز ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ثم يوضع على الوجه بالكامل.

ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الدافئ تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة ناعمة ومشدودة.

حيث يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية وبالتالي يساعد في التخلص من التجاعيد.

2. الشوفان وماء الورد:

المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة من الشوفان.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نطحن الشوفان جيدا ثم يضاف في وعاء متوسط مع دقيق الحمص وملعقة من العسل وماء الورد ونقلب للحصول على عجينة ناعمة.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء تكرر الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

الشوفان يساعد على تغذية البشرة لاحتوائه على مضادات أكسدة أما العسل ودقيق الحمص يمنع ظهور التجاعيد ويجعل الوجه مشدود.

أفضل خلطة لشد البشرة

النشا مع بياض البيض:

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

بياض بيضة.

ملعقة من العسل.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخفق بياض البيض مع النشا والعسل وماء الورد ونقلب جيدا لكي تختلط المكونات ثم يوضع على الوجه والرقبة بالكامل.

يترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف ويغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

2. زبدة الشيا مع العسل:

المكونات:

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام: