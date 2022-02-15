بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم وريحة رهيبة ألذ من المحلات

الكبدة الاسكندراني من الوجبات السريعة والتي تتميز بطعمها اللذيذ وهي وجبة مغذية وسهلة التحضير ويتم تناولها في العيش الفينو مع سلطة الطحينة وعصير الليمون والخبز المحمص، ويجب أن تكون حارة للحصول على مذاق مختلف ويمكنك الآن عملها في البيت بطريقة المحلات وبمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

المكونات:

نصف كيلو كبدة.

ثمرة فلفل ألوان.

2 بصلة مقطعة شرائح.

حبة طماطم منزوع البذور مقطعة شرائح.

2 قرن فلفل أخضر حار.

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة صغيرة خل.

ملح وكمون.

كزبرة ناشفة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

بولة كبيرة نضع بداخلها الكبدة مع الثوم المفروم والخل وعصير الليمون ونقلب ثم نضيف البهارات ونغطيها في الثلاجة عدة ساعات. نقوم بوضع مقلاة بها زيت على نار متوسطة ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل وبعد ذلك نضع الفلفل الحار ونقلب لمدة دقيقة. نضع خليط الكبدة مع التتبيلة ونتركها دون تقليب عدة دقائق ثم نقلب وعندما تنضج تضاف الطماطم ونقلب لمدة دقيقة. نرفعها من النار وتوضع في طبق التقديم وعلى الوجه رشة من البقدونس ثم تقدم مع عيش فينو وسلطة طحينة وبالهنا والشفا.

أسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني

المكونات:

كبدة مقطعة شرائح.

زيت.

ثوم مفروم.

فلفل أخضر حامي.

ربع كيلو فلفل أخضر بارد.

ملح وكمون.

خل.

عصير ليمون.

ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

طريقة التحضير: