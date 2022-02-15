نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو دقيق أعملي الفطير المشلتت على أصوله بطريقة فرد جديدة ومورقة وبطعم ألذ من المحلات في المقال التالي
يعد الفطير المشلتت من أجمل أنواع المعجنات التي يكون عليها إقبال كبير من قبل الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن حيث أن من السهل أن نقوم بعمله في البيت بطريقة سريعة وبطعم يشبه طعم وشكل فطير المخابز، فقد نجد عدد كبير من الناس يقومون بشراء الفطير المشلتت من المخابز لأنه يكون طري ومورق وله لون ومقرمشة جذابة جدا يعشقه الكل.
وقد يعتقد البعض من السيدات أن طريقة تحضيره صعبة ولا يكون بنفس طعم الجاهز ولكن هذا الإعتقاد غير صحيح، فمن الممكن أن يتم عمله في المنزل بكل سهولة فمكونه الأساسي الذي يعطيه القرمشة ويكون مورق هو السمنة البلدى أو الزبدة، فيوجد للفطير المشلتت أحجام مختلفة فمنه كبير الحجم أو صغير وعادة يتناوله الناس بجانب العسل الأسود أو الأبيض أو المربى والجبنة وغيرهم فهو يناسب جميع الوجبات اليومية.
مكونات الفطير المشلتت
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من السمنة البلدى أو الزبدة.
- كمية مناسبة من القشطة.
طريقة عمل الفطير المشلتت
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ثم نضيف ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونضيف إلى هذه المكونات كمية مناسبة من الماء الدافئ ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة متماسكة ولينة قليلا ثم يتم تغطيتها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تشكيل العجينة إلى كرات متساوية الحجم ويتم دهنها بالزيت ونتركها حتى ترتاح لكي يسهل فردها وبعد مرور ربع ساعة نقوم بفرد ثلاث كور حتى يكون سمكها رقيق جدا.
- وقومي بدهن الكور بكمية مناسبة من السمنة البلدى ويتم دهنها بشكل جيد بين كل طبقة وبعد ذلك نقوم بتكويرهم مرة أخرى ونضعها في صينية ندهنها بالسمنة ونضغط عليها ثم نضيف على الفطير كمية مناسبة من القشطة ويتم دهنها بالقشطة جيدا.
- ثم نقوم بتكرار هذه الطريقة مع باقي الكور ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حوالي ثلث ساعة حتي تكون باللون الذهبي وقومي بإخراجها ونتركها حتى تبرد ونتناولها في أي وقت.
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