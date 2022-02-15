بكيلو دقيق أعملي الفطير المشلتت على أصوله بطريقة فرد جديدة ومورقة وبطعم ألذ من المحلات

يعد الفطير المشلتت من أجمل أنواع المعجنات التي يكون عليها إقبال كبير من قبل الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن حيث أن من السهل أن نقوم بعمله في البيت بطريقة سريعة وبطعم يشبه طعم وشكل فطير المخابز، فقد نجد عدد كبير من الناس يقومون بشراء الفطير المشلتت من المخابز لأنه يكون طري ومورق وله لون ومقرمشة جذابة جدا يعشقه الكل.

وقد يعتقد البعض من السيدات أن طريقة تحضيره صعبة ولا يكون بنفس طعم الجاهز ولكن هذا الإعتقاد غير صحيح، فمن الممكن أن يتم عمله في المنزل بكل سهولة فمكونه الأساسي الذي يعطيه القرمشة ويكون مورق هو السمنة البلدى أو الزبدة، فيوجد للفطير المشلتت أحجام مختلفة فمنه كبير الحجم أو صغير وعادة يتناوله الناس بجانب العسل الأسود أو الأبيض أو المربى والجبنة وغيرهم فهو يناسب جميع الوجبات اليومية.

مكونات الفطير المشلتت

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من السمنة البلدى أو الزبدة.

كمية مناسبة من القشطة.

طريقة عمل الفطير المشلتت