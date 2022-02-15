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عمر شويل - جدة بالتتبيلة السرية أعملي صدور الدجاج المتبل بطعم خيال وبطريقة أشهر المطاعم - ثقفني
الدجاج يعد من أنواع اللحوم التي يتناولها جميع الناس بشكل كثير لذلك تقوم أغلبية الأمهات بعمل جميع الوصفات المختلفة التي يكون مكونها الأساسي هو الدجاج، وقد تحتوي الفراخ على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان فهي غنية جدا بالفيتامينات والبروتينات وغيرهم ومن المعروف أن الأطفال يحبون تناول كل وصفات الدجاج أكثر من وصفات اللحمة.
مكونات تتبيلة صدور الدجاج
- كيلو واحد من صدور الدجاج.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ربع كوب كبير من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والزعتر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والبابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم.
طريقة عمل تتبيلة صدور الدجاج
- نقوم بتجهيز كمية مناسبة من صدور الدجاج ولتكن كيلو ثم يتم تقطيعها على شكل شرائح تكون سميكة قليلة وقومي بوضع صدور الدجاج على كيس من أكياس الثلاجه ونضع عليها كيس آخر.
- ثم نحضر المدق أو المطرقة ويتم الدق على صدور الدجاج حتى لا تكون سميكة وبعد ذلك يتم تجهيز إناء مناسب ونضع به ربع كوب كبير من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- ثم يتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البقدونس المفروم ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والزعتر ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والبابريكا ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر والكاري والكركم.
- قومي بمزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم نضع شرائح الدجاج في هذه التتبيلة ونتركها حوالي عدة ساعات مثلا أربع ساعات تقريبا وبعد مرور هذا الوقت نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ونحضر صينية مناسبة ونضع بها شرائح الدجاج ونضع كمية التتبيلة المتبقية ويتم تغطيتها ونتركها في الفرن حتى يتم تسويتها وبعد ذلك قومي برفع الغطاء حتى يتغير لون الدجاج ونخرجها من الفرن ووضعها في طبق مناسب للتقديم.
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