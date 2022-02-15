تعالي أقولك ملعقة الفازلين هتعمل ايه لبشرتك وجسمك عند دهنه قبل النوم سيجعلك ملكة جمال

يحتل الفازلين مكانة مميزة بين كل أنواع المرطبات والكريمات التي تفيد الشعر أو الجسم أو الوجه حيث أن لا نجد أي بيت خالي من وجود الفازلين نظرا لفوائده الكثيرة وخاصة في فصل الشتاء، فهو قد يتميز بأنه يباع بسعر رخيص ومناسب لجميع الناس ومن الممكن أن يتم إستخدامها من قبل الكبار والصغار سواء الرجال أو النساء بسبب جفاف البشرة الذي يتعرض له الإنسان فى هذا التوقيت بالتحديد وعندما يكون الجو بارد، وأيضا عندما يواجهون معظم الأشخاص بعض المشاكل التي تتعلق بالشعر يلجأون إلى إستخدام الكريمات التي ممكن أن تساعده.

فهي تعمل مثلا على تنعيمه وعلاجه من التقصف والهيشان وتعالج فروة الرأس من مشكلات عديدة وقد يساعد الفازلين على تطويل الشعر وغير ذلك الكثير، ومن ناحية إستخدامه للبشرة والجسم فهو له عدة مميزات تجعلنا لا نستغني عنه نهائيا فغير أنه يعالج البشرة من الجفاف ويساعدها على الترطيب والنعومة، فهو يعمل على تفتيح الوجه وتبييض بشرة الجسم بجميع مناطقه بما فيها المناطق الحساسة وهذا يحدث من خلال مزجه مع مكونات طبيعية أخرى تساعد على ذلك، فقد نحصل على نتيجة إستخدام الفازلين في خلال مدة قصيرة جدا ومن الممكن أن نقضي تماما على المشاكل التي توجد بالبشرة بإستخدام الفازلين.

حيث أنه يلعب دورا كبيرا في التخلص من الهالات السوداء والرؤوس السوداء وحب الشباب وغلق المسام الواسعة ويعمل على تطويل الرموش وتكثيفها ويساعد علي تكثيف الحواجب الخفيفة، فكل هذه الأشياء تسبب إزعاج كبير بالنسبة لأي إمرأة أو فتاة فقد توجد العديد من الخلطات الطبيعية، التي يكون الفازلين هو مكونها الأساسي ويمكن أن نستفيد منها سواء للشعر والبشرة والجسم.

مكونات خلطة الفازلين لترطيب البشرة والجسم والشعر

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لترطيب البشرة والجسم والشعر