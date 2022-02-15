ألذ صينية بشاميل ممكن تاكليها أعملي صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي

صينية المكرونة بالبشاميل تعد من الأكلات اللذيذة والمحببة لدي الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث أن نجد العديد من الأشخاص يقومون بعملها في العزائم والمناسبات، فهي تتسم بمذاق جميل جدا ورائع ولها شكل جذاب ونكهة مميزة ومن الممكن أن نقوم بعمل صينية المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة أو بالفراخ سواء مفرومة أو تكون الفراخ شاورما.

مكونات صينية المكرونة بشاميل باللحمة

نصف كيلو من المكرونة الفرن.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

ربع كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

مكعب من المرقة.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من الثوم البودر والبصل البودر.

رشة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

طريقة عمل صينية المكرونة بشاميل باللحمة