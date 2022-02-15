نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة وطرية أصنعي خبز التورتيلا المورق الخفيف لعمل ألذ حشوات بطعم لذيذ في المقال التالي
من أهم وأجمل أنواع الخبز هو خبز التورتيلا حيث أنه من أكثر أنواع الخبز التي تنتشر في معظم بلاد العالم وخاصة أمريكا فهي من أكثر الدول التي تستهلك بكثرة هذا الخبز فقد يسمى أحيانا خبز التورتيلا بالعيش السوري أو عيش الشاورما السوري، فقد تستخدمه أيضا بشكل كثير بلاد الشام فهم من أكثر الدول العربية التي تشتهر بعمل الشاورما فيقومون بحشوها في خبز التورتيلا ويكون عليه إقبال كبير جدا في المطاعم وبالتحديد المطاعم السورية، ولكن نجد عدد كبير من السيدات يفضلون شراء خبز التورتيلا جاهز من المحلات ويقومون بحشوه فقط في المنزل ولكن نجد عدد آخر منهم يفضلون أن يقومون بتجهيزه في البيت ويكون بنفس الشكل والطعم.
مكونات خبز التورتيلا
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كوب إلا ربع من الماء.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- يتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول ثم نضيف إليه نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- وقومي بإضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ونضع بشكل تدريجي كوب إلا ربع من الماء مع الإستمرار في عجن كل هذه المكونات مع بعض للحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- وبعد ذلك يتم وضع غطاء أو قطعة من القماش على هذه العجينة ونتركها جانبا نصف ساعة تقريبا حتي ترتاح ثم نقوم بتشكيل هذه العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم ونترك هذه الكور جانبا لمدة ربع ساعة.
- ثم قومي بفرد كل هذه الكور حتى تكون على شكل دائري سمكها رقيق وبعد الإنتهاء من فرد كل هذه الكور يتم وضع طاسة مسطحة على النار وندهنها بالقليل من الزيت، أو لا يتم دهنها ونضع خبز التورتيلا على هذه الطاسة بشرط أن تكون النار هادئة جدا ونتركه حتى يتغير لونه من الوجهين.
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