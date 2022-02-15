اوعي تاكلي الشوكولاتة تانى..هقولك ازاى تعملي روج بني بالشوكولاتة طعمه تحفة مش هتشرية روج بني تانى من برة

هقولك ازاى تعملي روج بني بالشوكولاتة، يوجد مجموعة كبيرة من النساء لا تستطيع إيجاد ألوان روج تنال إعجابها وتليق على بشرتها، ولكن بعد اليوم أصبح من السهل جداً الحصول على درجة الروج التي ترغبين بها، حيث أنه من خلال مقال اليوم سوف نوضح كيف يمكن الحصول على روج بني بالشوكولاتة في المنزل بطريقة بسيطة وبمكونات سهلة، كما يمكن بهذه الطرق تحضير ألوان متعددة من الروج حسب رغبتك.

هقولك ازاى تعملي روج بني بالشوكولاتة

يعد اللون البني في الروج من الألوان التي لا يمكن أن تنال إعجاب النساء في الماركات المختلفة الموجودة في الأسواق، ولكن عن طريق اتباع الوصفات التالية سوف تحصلين على درجة الروج التي ترغبين بها وهي:

وصفة الروج البني بالشوكولاتة

يمكن اتباع الآتي من أجل عمل الروج في البيت وهي:

مكونات وصفة الروج البني بالشوكولاتة

ملعقة واحدة من الفازلين.

1/2 باكو شوكولاتة .

ملعقة أو ملعقة ونصف من زبدة الشيا أو زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة الروج البني

في البداية يتم تسيح الشوكولاتة في حمام بخار حتى تذوب تماماً

بعد الذوبان نقوم بوضع الفازلين ونقلب المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضيف زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو الزيت المرطب المرغوب به و نمزج المكونات، ثم نقوم بوضع الروج داخل علبة صغيرة محكمة الغلق ثم نتركه على جنب لبعض الوقت حتى يتماسك ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة عمل الروج باستخدام السكاكر

لتحضير وصفه الروج في البيت يجب اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات:

مكونات عمل الروج باستخدام السكاكر

ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الفازلين.

سكاكر باللون البني أو أي لون تفضلينه.

طريقة تحضير الروج البني في البيت