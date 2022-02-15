مفعول ملعقة القرفة لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية وعلاج الكلف والنمش لبشرة صافية كالاطفال

حب الشباب من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات وعادة تزداد هذه المشكلة في البشرة الدهنية وخاصة في مرحلة الشباب ففي هذه المرحلة تعاني أغلبية الفتيات من وجود الحبوب في البشرة، وتلجأ إلى إستعمال أسرع الحلول لعلاج هذه المشكلة والتخلص من حب الشباب بشكل نهائي ومن المعروف أن تظهر هذه الحبوب على البشرة الدهنية بكثرة لأنها تفرز كمية كبيرة جدا من الزيوت، وعندما تتراكم هذه الزيوت قد تتكون الحبوب لذلك من الضروري أن كل فتاة تتمتع ببشرة دهنية لابد أن تقوم بتنظيفها بشكل مستمر للتخلص من الزيوت المتراكمة عليها، وبسبب هذا الشيء أيضا قد يظهر على الوجه مشاكل أخرى غير الحبوب وهي وجود البثور والبقع الداكنة، وكذلك تكون المسام واسعة جدا في هذه البشرة وتكون ملحوظة وملفتة ولا يمكن لأي فتاة أن تقوم بإخفائها ويوجد غير ذلك الكثير من المشاكل المتعلقة بالبشرة الدهنية، لذلك تبحث معظم الفتيات عن الإستخدامات الصحيحة لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية.

مكونات خلطة القرفة لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق القرفة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة القرفة لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية