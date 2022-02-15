مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض هش وخفيف كالقطن وعمرها ما تهبط منك وداعا لفشل الكيك

الكيك من الحلويات المميزة واللذيذة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل ‏حتى يتم تجهيزها وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد الكيك حتى يكون لها طعم مميز ‏ورغم أننا نستطيع إعداد الكيك بسهولة في المنزل إلى أنه عندما نقوم بشراء الكيك من الخارج يكون له طعم مختلف ‏لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض أسرار الكيك التي يمكن من خلالها الحصول على كيك أبيض ومنتفخ وله طعم لذيذ ومميز وذلك باستخدام بعض المكونات الأخرى التي تساعد على ذلك ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكيك بطريقة مميزة و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكيك.

‏‏مكون سري ضعيه على الكيك هيفضل أبيض وهش قوي

‏

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكيك في المنزل باستخدام بعض المكونات الموجودة لدينا وجميع هذه ‏المكونات يتم استخدامها عادة عندما يتم صنع الكيك العادي الذي تقوم بإعدادها اغلب الأمهات ولكن سنتحدث عن بعض المكونات الإضافية التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكيك وهذه المكونات هي الخل والزبادي فيها ‏وفيما يلي سنتحدث عن المقادير التي نحتاج إليها حتى نستطيع الوصول إلى نتيجة صحيحة:

‏

ملعقة صغيرة من الخل

علبة من الزبادي

كوب من السكر الناعم

ثلاثة من البيض

‏

‏ رشة من الفانيليا

رشة من البكينج بودر.

رشة من الملح

كوبين من الدقيق

½ كوب زبدة

‏‏

مكون سري ضعيه على الكيك هيفضل أبيض وهش قوي

‏

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكيك في المنزل بطريقة صحيحة وسريعة وهذه الطريقة هي:

‏

يفضل أن يتم إعداد عجينة الكيك داخل الخلاط الكهربائي ف يتم استخدام الخلاط يجمع كل المكونات حتى نحصل على عجينة سائلة ذلك نضع السكر ودقيق والزبادي والخل وزبدة داخل الخلاط الكهربائي ونبدأ في تشغيل الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام الكيك الذي نحتاج إليه.

‏

‏ بعد ذلك نحضر صينية الخاصة بصنع الكيك ونضع فيها ‏عجينة الكيك السائلة وتوزيعها جيدة داخل هذه الصينية بعد ذلك نضعها داخل الفرن لمدة ‫1\4‬ ساعة أو ‫1\2‬ ساعة حتى تنضج تكون جاهزة للتقديم.‬‬

طريقة عمل كيكة الشيكولاته

يمكن عمل الكيك باكثر من شكل وطريقة وتعتبر كيكة الشيكولاته من ألذ الاكلات التي ينصح بتناولها فهي تتكون من. بيضة وإحدة فقط وكوب دقيق يمكنك عمل الذ كيك شيكولاته بسرعة الصاروخ في المنزل وهءه الكيك يمكن عمله كل كما في خطوات الكيك العادية ولجعل الكيك منتفخ وعالي ولا يفشل منك استخدمي ملعقتين من البوضعيهم عليه تساهم بشكل كبيرة في عدم فشل الكرك