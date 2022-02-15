نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي لتقشير وتبييض اليدين والتخلص من الجلد الميت والبقع الغامقة بين الأصابع من اول استخدام في المقال التالي
تسعى معظم الفتيات في الحصول على خلطة طبيعية مناسبة لتبييض اليدين لأنها تعتبر من أكثر المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس الضارة والتي يكون لها دور كبير جدا في ظهور اللون الداكن أو الأسمر على اليدين، وكذلك يوجد هذا اللون نتيجة عدم تنظيفها بإستمرار فتعرضها أيضا للأتربة والشوائب قد تساعد على تراكم خلايا الجلد الميتة فهذه الخلايا لها تأثير واضح على لون بشرة الإيد فتكون باللون الأسود، وبسبب هذا اللون تقوم كل فتاة تعاني منه بالبحث عن أفضل الإستعمالات التي يكون لها القدرة على إزالة السواد الذي يتواجد على اليدين، فمن ضمن هذه الإستعمالات هي الكريمات أو الخلطات الطبيعية وغير ذلك العديد فقد نجد أنواع معينة من الكريمات تساعد على التبييض أو التفتيح.
مكونات خلطة السكر والليمون لتبييض اليدين
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة السكر والليمون لتبييض اليدين
- نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من السكر ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على خليط متجانس ونقوم بغسل اليدين أولا بإستخدام الماء الفاتر.
- وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي بشرة اليدين ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه نقوم بغسل اليدين بإستخدام الماء البارد ثم نضع كريم مرطب ولابد من تكرارها مرة واحدة كبيرة.
- وتوجد خلطة طبيعية أخرى تساعد على تبييض اليدين وهي خلطة القهوة وهذا يتم من خلال تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة، ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز ونقوم بخلطهم مع بعض ثم نضع هذا الخليط على اليدين، ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ويتم إزالته من خلال التدليك برفق عليها وقومي بغسلها بإستخدام الماء الفاتر.
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