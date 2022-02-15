مقشر منزلي لتقشير وتبييض اليدين والتخلص من الجلد الميت والبقع الغامقة بين الأصابع من اول استخدام

تسعى معظم الفتيات في الحصول على خلطة طبيعية مناسبة لتبييض اليدين لأنها تعتبر من أكثر المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس الضارة والتي يكون لها دور كبير جدا في ظهور اللون الداكن أو الأسمر على اليدين، وكذلك يوجد هذا اللون نتيجة عدم تنظيفها بإستمرار فتعرضها أيضا للأتربة والشوائب قد تساعد على تراكم خلايا الجلد الميتة فهذه الخلايا لها تأثير واضح على لون بشرة الإيد فتكون باللون الأسود، وبسبب هذا اللون تقوم كل فتاة تعاني منه بالبحث عن أفضل الإستعمالات التي يكون لها القدرة على إزالة السواد الذي يتواجد على اليدين، فمن ضمن هذه الإستعمالات هي الكريمات أو الخلطات الطبيعية وغير ذلك العديد فقد نجد أنواع معينة من الكريمات تساعد على التبييض أو التفتيح.

مكونات خلطة السكر والليمون لتبييض اليدين

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة السكر والليمون لتبييض اليدين