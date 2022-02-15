لو عندك كوب دقيق أعملي كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة في 10 دقائق مقرمش ولذيذ أحلي من المحلات

ليتم إعداد بسكويت الشاي في آلة متخصصة لإعداد البسكويت ‏وذلك من خلال وضع المكونات البسكويت داخل وعاء كبير وبعد ذلك تحريك هذه المكونات وضع العجينة داخل هذه الآلة ‏بعد ذلك يتم الحصول على العديد من أشكال البسكويت باستخدام هذه الآلة ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يتم من خلال ها إعداد البسكويت الاقتصادي بدون استخدام أي ماكينة و باستخدام بعض المكونات البسيطة، ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الشاي ونتحدث أيضًا ‏عن طريقة إعداد بسكويت الشاي دون استخدام ماكينة.

مكونات بكوب من الدقيق عمل كيلو بسكويت الشاي الاقتصادي بدون مكينة

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فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد بسكويت الشاي الاقتصادي وهذه المكونات تعد أيضا مكونات اقتصادية حتى نحصل على قوام البسكويت الذي نحتاج إليه هو المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الشاي هي:

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رشة صغيرة من الفانيليا

ثلاث أكواب تقريبا من الدقيق

‫1\2‬ كوب من الزبدة‬

‫1\2‬ كوب من الزبدة‬ ½ كوب من السكر الناعم

ثلاث حبات من البيض

كوب من الحليب الطازج كامل الدسم

ويتم استخدام هذا الحليب تدريجيًا حسب حاجة العجين.

بكوب من الدقيق عمل كيلو بسكويت الشاي الاقتصادي بدون مكينة

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خطوات تحضير بسكويت الشاي

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الشاي وهذه الخطوات هي:

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نحتاج إلى وعاء كبير نجمع في كل مكونات البسكويت بعد ذلك مستخدم المضرب اليدوى حتى يتم مزج كل هذه المكونات معًا ‏والمكونات التي نقوم بجمعها معا هي الحليب والبيض والسكر وزبدة ودقيق والفانيليا.

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‏ بعد ذلك يتم تحريك المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة البسكويت.

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‏ من المميزات التي تكون موجودة في هذا الخليط أنه لا يحتاج الى خميرة فورية.

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‏ بعد ذلك يتم فرد العجينة بشكل مستوين على احد الاسطح وتقطيع العجين بشكل مميز ‏حتى نحصل من خلالها على العديد من الأشكال الجميلة.

بعد ذلك يتم وضع قطع البسكويت داخل الفرن

طريقة عمل بسكويت الشيكولاته

البسكويت من ألذ الوجبات التي يمكن تناولها خصوصا مع الشاي ولعمل بسكويت الشاي الإقتصادي بكوب من الدقيق تستطيعين عمل كيلو من بسكويت الشاي السريع والحصول على مذاق مثل المطاعم ولعمل تشكيلات مختلفة من بسكويت الشاي يمكنك عمل بسكويت الشيكولاته اللذيذ الذي يكون بوضع الشيكولاته على حواف البسكويت وعمل بسكويت جوز الهند أو بالمكسرات يمكنك عمله بأنواع مختلفة أيضا