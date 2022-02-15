مقرمشة من برة وطرية من جوة..سر عمل الطعمية المصري زي المحلات متماسكة ومنفوخة مش هتشريها تانى من برة

سر عمل الطعمية المصري زي المحلات، تعتبر الطعمية من الأكلات الشعبية في مصر حيث أنها تعتبر من الوجبات الأساسية في وجبة الإفطار أو العشاء عند الكثير من الأشخاص إلى جانب الفول، وهناك العديد من ربات البيوت لا يعرفون كيفية تحضير الطعمية في المنزل ويقلقون من شراء الطعمية من الخارج خوفاً من عدم نظافتها أو عدم نظافة الزيت الذي يتم استخدامه في تحميرها، ولذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن تجهيز عجينة الطعمية في البيت.

سر عمل الطعمية المصري زي المحلات

يمكن تجهيز الطعمية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات:

مكونات عمل الطعمية في البيت

حزمة من الشبت.

2 حبة من البصل مقطعة إلى أرباع.

500 جرام من الفول المقشر.

حزمة من الكزبرة.

حزمة من الكرات.

ملعقة كربونات الصوديوم كبيرة.

6 فصوص من الثوم.

رشه من الشطه.

ماء لنقع الفول.

ملح وفلفل أسود.

حزمة بقدونس.

3 ملاعق كبيرة من بذور الكزبرة.

بيضة.

طريقة تحضير الطعمية في البيت

في البداية نقوم بغسل الفول وننقعه في الماء لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي نقوم بتصفية الفول ووضعه داخل الكبة الكهربائية، ونضيف إليه الشبت والبقدونس والكرات والكزبرة وتشغيل الكبة حتى تختلط كل المكونات مع بعضها.

يتم بعد ذلك إضافة الشطة والفلفل وكربونات الصوديوم والملح وتشغيل الكبة مرة أخرى حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.

في هذه الحالة يمكن تقسيم عجينة الطعمية إلى أقسام حسب حجم الأكلة ووضعها داخل أكياس الثلاجة وحفظها في الفريزر.

يمكن أيضاً الاستغناء عن الخطوة السابقة وتشكيل عجينة الطعمية حسب الشكل والحجم المرغوب به، ووضعها في بذور الكزبرة أو السمسم حسب الرغبة.

نقوم بإحضار طاسة أو مقلاة ونضع بداخلها كمية مناسبة من الزيت ونقوم بتسخينه جيداً، ونقوم بإنزال عجينة الطعمية بداخله بعد تشكيلها حتى تتحمر الطعمية وتنضج تماماً وتصبح باللون الذهبي الجميل.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية تجهيز عجينة الطعمية في البيت، يمكن اتباع هذه الطريقة وتنفيذها بنفس الخطوات وسوف تحصلين على طعمية لذيذة وهشه تقدميها لعائلتك، ويتم الاستغناء بشكل نهائي عن شرائها من الخارج.