وصفة رضوى الشربيني لعمل الكيراتين الطبيعي فى البيت لتنعيم الشعر و تقويته

فى إحدى الحلقات التي كانت تقدمها رضوي الشربينى عن بعض الوصفات الطبيعية، والمفيدة جدا للجسم وللبشرة لكن كان هناك وصفة وحيدة التى حظت على الكثير من المشاهدة والتجربة وكانت هذه الوصف تقدمها رضوى وتتحدث عن فوائدها وكانت تتحدث عن طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل والفوائد العديدة التي يقدمها عن طريق احتوائه على النشا والذي يمد الجسم بالفيتامينات والأحماض الأمينية، وأيضا يحتوي على النشا الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية لدى الجسم.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعى فى المنزل

كما تحدثنا عن هذه الوصفة والتى قدمتها رضوي الشربيني للعديد من متابعيها وخاصة النساء وبعد تجربة هذه الوصفة والتى نالت إعجاب كبير جدا والتي اذهلت جميع الفتيات، والنساء بسبب التغير الإيجابي للبشرة، والذي أدى إلى شدها وإزالة التجاعيد لذا يحب أن نعرض المكونات اللازمة لعمل الكيراتين:

فى البداية قم بتحضير أربع ملاعق من النشا.

عليك أن تحضر من عسل النحل الأبيض ملعقة.

هناك بعض الزيوت والتى تدخل فى هذه الوصفة ومن أهمها هو زيت بذرة الكتان وزيت الزيتون وزيت السمسم وأخيرا هو زيت اللوز والمفيد جدا للجسم.

طريقة الاستخدام

هناك عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها حتى تخرج بأفضل نتيجة: