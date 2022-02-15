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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الشيش طاووق بتتبيلة سهلة وسريعة طري ولذيذ مثل المطاعم - ثقفني
الشيش طاووق من الأكلات المحببة لدى عدد كبير جداً من الأشخاص وبالأخص فئة الشباب والأطفال لأنهم دائما يفضلون تناول الوجبات السريعة و المشويات المتبلة، كما أنه من الوجبات السريعة و السهلة التي يمكنك تقديمها في التجمعات والمناسبات و ستكون موفرة جداً لأنها لا تحتاج سوي قطع الدجاج و تتبيلة تعطيه طعم مميز جدًا، ولهذا سنقدم لكم طريقة سهلة و خفيفة وسريعة لتحضير الشيش طاووق من المنزل بأبسط المكونات بتتبيلة سرية سوف تعطي لقطع الدجاج مذاق وطعم مميز جدًا.
مقادير الشيش طاووق
سنقدم لكم كافة المكونات التي تلزمنا في تحضير الشيش طاووق وهي:
- كيلو من أوراك الدجاج المخلية المقطعه مكعبات كبيرة.
- أسياخ خشبية منقوع بالماء دافئ لمدة ساعة.
التتبيلة
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع كوب من الزيت زيتون.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة البودر.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- ربع ملعقة من جوزة الطيب.
- ملعقة ونصف من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس
- ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.
طريقة تحضير الشيش طاووق
- نأتي بالدجاج ونقوم بتقطيع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- يغسل الدجاج بالماء و الدقيق جيدًا ثم نتركه يجف.
- بعد ذلك نبدأ بتحضير التتبيلة نأتي ببولة كبيرة ونضع بداخلها الزبادي و الزيت والليمون والخل والثوم المفروم ونخلطهم مع بعضهم.
- ثم نقوم بإضافة كافة التوابل من الملح، الفلفل الأسود، البصل البودر، البابريكا، الشطة و جوز الطيب، بهارات الفراخ.
- نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضها حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نسكب التتبيلة على الدجاج و نقلبهم مع بعضهم.
- نغطي الشيش طاووق ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل تركه ليلة كاملة.
- نقطع حبات من الفلفل الألوان و البصل و إلي مكعبات متوسطة الحجم.
- نأتي بأسياخ الشوي ونقوم برص قطع الدجاج و الفلفل الألوان والبصل بشكل متساوي حتى تنتهي من الكمية.
- ثم نأتي بالجريل او طاسة و نقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ونضعها على النار حتى تسخن.
- بعد أن تسخن نضع أعواد الشيش طاووق على نار مرتفعة و نقلبه من جميع الجوانب حتى ينضج و يأخذ لون الشوي.
- بعد ذلك نضع قطعة من الفويل في منتصف الجريل ونضع قطعة من الفحم ساخنة ونضيف عليها القليل من الزيت ونغطي عليها لكي تأخذ رائحة الشوي.
- ثم نقوم بتقديم الطعام وهو ساخن و بالصحة والهنا.
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