طريقة تحضير الشيش طاووق بتتبيلة سهلة وسريعة طري ولذيذ مثل المطاعم

الشيش طاووق من الأكلات المحببة لدى عدد كبير جداً من الأشخاص وبالأخص فئة الشباب والأطفال لأنهم دائما يفضلون تناول الوجبات السريعة و المشويات المتبلة، كما أنه من الوجبات السريعة و السهلة التي يمكنك تقديمها في التجمعات والمناسبات و ستكون موفرة جداً لأنها لا تحتاج سوي قطع الدجاج و تتبيلة تعطيه طعم مميز جدًا، ولهذا سنقدم لكم طريقة سهلة و خفيفة وسريعة لتحضير الشيش طاووق من المنزل بأبسط المكونات بتتبيلة سرية سوف تعطي لقطع الدجاج مذاق وطعم مميز جدًا.

مقادير الشيش طاووق

سنقدم لكم كافة المكونات التي تلزمنا في تحضير الشيش طاووق وهي:

كيلو من أوراك الدجاج المخلية المقطعه مكعبات كبيرة.

أسياخ خشبية منقوع بالماء دافئ لمدة ساعة.

التتبيلة

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزيت زيتون.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة البودر.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة ونصف من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

طريقة تحضير الشيش طاووق