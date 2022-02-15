طريقة عبقرية تحويل كوب حليب الي كريم شانتيه بتاع الحلواني بملعقة واحدة وفري 60 جنية ووداعا لشراء الجاهز

الكريم شانتيه ‏او كما يطلق عليه دريم ويب واحد المكونات التي تستخدم في إعداد الكثير من وصفات الحلويات التي يتم اعدادها في المنزل باستخدام بعض المكونات اللذيذة مثل الحليب الطازج وغيرها من المكونات ويتم الحصول على هذه الكريمة عادة من الخارج عندما يتم شراؤها ‏كأحد مكونات إعداد الحلويات ‏لكن يمكننا إعداد هذه الكريمة داخل المنزل باستخدام الحليب الطازج حتى تكون لذيذة وصحية في نفس الوقت و تحتوي على بعض المكونات الصحية التي نحتاج إليها وذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كريمة الحلويات والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه الكريمة جاهزة ونتحدث أيضًا عن خطوات إعداد هذه الكريمة.

‏مكونات طريقة عمل الكريم شانتيه كوب الحليب

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خلال هذا المقال سيتم التحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريمة الحلويات التي يتم استخدامها في العديد من اصناف الحلويات وفي ‏ما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

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نحتاج إلى كوب من الحليب الطازج كامل الدسم

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة

½ كوب من السكر البودرة

كوب من الماء المثلج

ملعقة كبيرة من الجيلاتين

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طريقة عمل الكريم شانتيه كوب الحليب

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تكون الكريمة جاهزة وهذه الخطوات هي:

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