أبسط وأسهل طريقة لعمل مندي الفراخ بتتبيلة المطاعم السرية طعم و رائحة لا يقاوم

مندي الدجاج من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا لتحضير الدجاج، حيث يعد الدجاج من البروتين الذي يفصله عدد كبير جداً من الأطفال و الكبار وهذا لأنه الدجاج تتمتع بطعم مميز، ولهذا تحرص الأمهات على تقديم وصفات و طرق لتحضير الدجاج وسنقدم لكم طريقة تحضير مندي الدجاج هذه الطريقة لذيذة جدًا و مذاقها مميز جدًا، وهذا لأنها يتم تحضيرها بطريقة خاصة تعطيها طراوة كما يتم إضافة تتبيلة خاصة لمندي الدجاج تعطيها هذا المذاق.

مقادير مندي الدجاج

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

بصلة مقطعة مكعبات.

جزرة مبشورة.

حبة من الفلفل الحار المقطع مكعبات متوسطة.

مقادير توابل الأرز

معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة فلفل اسود.

ورق لوري.

حبهان.

ليمون ناشف.

عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

مقادير الفراخ

فرخة كاملة مقطعة أربع قطع.

علبة زبادي.

2 معلقة كبيرة صلصة.

4 فصوص من الثوم مفروم.

5 معالق من الزيت.

نصف معلقة ملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكاري.

ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة من البابريكا.

طريقة مندي الدجاج