أولادك بيحبوا البطاطس..تعالى أقولك سر تخزين البطاطس في البيت لفترة طويلة من غير ما لونها ولا طعمها يتغير

سر تخزين البطاطس في البيت لفترة طويلة، تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي يفضلها كلاً من الكبار والصغار وبشكل خاص البطاطس المقلية، ولكن المشكلة أن البطاطس التي تستخدم في التحمير لا تكون موجودة في الأسواق في كل الأوقات، أو يمكن عدم الاستطاعة في التفرقة بينها وبين البطاطس التي تستخدم في الأكلات الأخرى، وفي هذه الحالة يكون من الأفضل تخزين البطاطس بطريقة بسيطة من أجل أن تكون متوفرة في جميع الأوقات، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تخزين البطاطس.

سر تخزين البطاطس في البيت لفترة طويلة

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أكثر من طريقة لتخزين وحفظ البطاطس في البيت

طريقة تخزين البطاطس للتحمير

يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تخزين البطاطس بطريقة جيدة وهي:

في البداية يجب اختيار نوع البطاطس الجيد الذي يتحمل التخزين لفترة من الوقت.

بعد ذلك يتم إحضار البطاطس وغسلها جيداً من الخارج .

وغسلها جيداً من الخارج . وذلك للتخلص من الأتربة والأوساخ الموجودة على القشرة الخارجية، وتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم وغسلها مرة أخرى.

وبعد ذلك يتم وضع منشفة قطنية ويتم فرد أصابع البطاطس عليها وتجفيفها جيداً.

بعد ذلك يتم وضع مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت وتركها حتى تسخن ثم يتم إضافة البطاطس في الزيت و قليها نصف قلية.

ثم يتم إخراجها بعد تصفيتها جيداً من الزيت على صينية واسعة.

يتم تكرار نفس الخطوة حتى تنتهي الكمية، ونترك البطاطس تبرد تماماً، ثم يتم إدخالها الفريزر حتى تجمد.

بعد ذلك يتم إخراج صينية البطاطس وتقسيم البطاطس إلى أقسام حسب عدد الأشخاص ووضع في أكياس بلاستيكية وإدخالها الفريزر مرة أخرى.

طريقة تخزين البطاطس لفترة طويلة في المطبخ من دون أن تفسد

يمكن الاحتفاظ بالبطاطس بحالتها وشكلها الطبيعي لمدة من الوقت لاستخدامها في الأكلات المختلفة عن طريق اتباع الآتي: