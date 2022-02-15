نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهز في دقيقتين.. خبز الصاج بدون فرن حضريه في البيت احلى من الجاهز وبأقل المكونات في المقال التالي
خبز الصاج واحد من أشهر المخبوزات التي يمكن تناولها مع الأطعمة المختلفة، حيث أنه يجعل الشخص يتناول الطعام بقدر من الاستمتاع لأنه ذو مذاق جميل ومميز للغاية، فقد يمكنك الآن تحضيره في المنزل بسهولة بدون أن تقومي باستخدام الفرن حتى لا يأخذ وقت طويل في التحضير، ولهذا فقد نقوم بعرض طريقة التحضير المميزة لهذا الخبز بمكونات متوفرة في كل منزل حتى يكون جاهز من أجل التناول والاستخدام.
مكونات عمل خبز الصاج
يتم تحضير خبز الصاج من خلال بعض المكونات التي تتواجد في كل منزل لتحصلي على مذاق رائع وجميل، وبدون أن تقومي باستخدام الخميرة أو أي من المواد التي تسرع عملية نضج العجين وهي تتمثل في:
- ربع كيلو دقيق أبيض.
- ملعقة زيت.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة تحضير خبز الصاج
يتم تحضير خبز الصاج عن طريق عمل عجين بالمكونات التي ذكرناها أعلى بدون أن يتم إضافة أي مادة تسريع لهذه المكونات وتبدأ في التخمر الكامل، ويمكنك القيام بهذه الخطوات:
- يتم خلط الدقيق مع الماء والزيت والملح ووضعها على النار مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل المكونات
- ومن ثم يتم ازالتها من على النار لحين تبرد تماما، وبعدها يتم وضعها في الخلاط الكهربائي حتى تخلط المكونات جيدا.
- ومن ثم يتم وضع كمية من هذا الخليط السائل في طاسة ساخنة تماما ويتم تشكيله على هيئة عجينة دائرية.
- وتترك حتى تأخذ وجه ذهبي من الجوانب ويصبح جاهز للتقديم مع أي وجبة.
- يمكنك وضعه فيه بعد ذلك أي نوع حشوة ترغبين فيه سواء كان جبن رومي أو جبن مانزريلا مع دجاج وزيتون.
- ومن ثم يتم تحضير صينية ووضع هذه الساندوتشات فيها ويتم وضعها في فرن لمدة ربع خمس دقائق حتى تبدأ في التماسك وإذابة جميع المكونات بداخلها.
- وبهذا الطريقة يكون الخبز جاهز للتقديم والتناول مع أي حشوة أخرى سواء كانت دجاج او لحوم او تونة وغيرها مع إضافة الخضروات لها.
- ويتم تخزين الفائض في وعاء وتغطيته بقطعة من القماش النظيفة حتى لا يجف
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