ارخص من الليزر.. الحل السحري لازالة الشعر من الجسم والبشرة وفوق الشفايف بكل سهوله وبدون اى الم نهائيا

نمو الشعر في الجسم هو شى طبيعي بالنسبة للرجل والمراة ولكن هناك الكثير من النساء يردون التخلص منه حيث انهم يشعرون بعدم الراحة وقلة النظافة لذلك يذهبون الي عيادات الليزر من اجل التخلص منه و في العادة تكون من 8 الي 10 جلسات ليزر ولكن هذة الجلسات تكون مكلفة للغاية واغلب الناس لا يستطعون توفير ثمن هذة الجلسات لذلك اتيت لكلم بافضل الطرق للتخلص من شعر الجسم باقل ثمن باستخدام وصفات طبعية .

ارخص من الليزر.. الحل السحري لازالة الشعر من الجسم والبشرة وفوق الشفايف

قبل ان نبدا يجب ان تعرف ان هناك حالات يكون فيها الشعر كثير للغاية

وذلك بسبب خلل في هرومنات الجسم لذلك يجب عليك الاهتمام بصحتك والتمرين بنتظام و شرب الكثير من الماء والاستيقاظ مبكرا

والنوم حوالي 8 الي 7 ساعات في اليوم واكل الكثير من الخصروات والبعد من اكل الوجبات السريعة من الخارج .

الليمون والعسل

اليمون والعسل من اقدام الوصفات التي تستخدام في ازاله الشعر حيث أن المصرين القداماء هم من استخدموا هذة الطريقة

وكل ماتحتاجة من اجل هذة الوصفة هو خمس ملاعق من العسل الابيض الطبيعي مع ربع ليمونة

بعد ذلك نبدا في الخلط و ناخد هذا الخليط ونبدا في فرك العسل والليمون علي وجهنا لمدة خمسة عشر دقيقة

ونغسل وجهنا بالماء البارد وتستخدم هذة الوصفه مرتين في الشهر فقط .

الزيوت الطبعية

تدليك الجسم بالزيوت الطبعية يساعد علي تخفيف الشعر وتنعيمة

وايضا يجعل البشره ناعمة ويساعد علي توحيد لون البشرة .

الموز والشوفان

نحضر واحد موزة ومعلقتين شوفان ونبدا في المكونين حتي يمتزجوا بشكل جيد ونضعة علي الجسد لمدة خمسة عشر دقيقة ونغسلة بماء بارد ويمكن ايضا وضع هذا الخليط علي الشعر وتستخدم هذة الوصفة مرتين في الاسبوع .

ماء الورد والحليب والحمص