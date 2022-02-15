افكار وجبات لزيادة الوزن مقابل وجبات لانقاص الوزن

دايما بنفكر ان تخسيس الوزن حرمان في الاكل ، ونعتمد بس على الاكل المسلوق ، ولكن الفكرة دي مش صحيحة ، لانك تقدري تاكلي كل حاجة وتخسسي وزنك ، الفكرة كلها في كمية الاكل ، وعدد السعرات الحرارية في الوجبة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار وجبات دايت لزيادة الوزن وفي المقابل نفس الوجبة لانقاص الوزن مع تغييرات بسيطة.
افكار وجبات دايت:
الفكرة كلها بتعتمد على كمية الاكل بين الوجبات اللي بتزود الوزن ووجبات التخسيس ، مع شوية تغييرات بسيطة بين الاتنين ، في الوجبات اللي بتنزود الوزن الكمية اكتر وبالتالي سعراتها الحرارية هتبقى اكتر وده هيساعد على زيادة الوزن ، وفي المقابل نفس الوجبة مع كمية اقل وبالتالي سعرات حرارية اقل ، والنتيجة وزن اقل.
في وجبات زيادة الوزن هتكون كمية الاكل اكتر ، وشاملة بروتين وكربوهيدرات اكتر, وخضار اقل.
اما في وجبات التخسيس كمية الاكل هتكون اقل ، والبروتين والكربوهيدرات اقل ، والخضار اكتر.
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