افكار وجبات لزيادة الوزن مقابل وجبات لانقاص الوزن

دايما بنفكر ان تخسيس الوزن حرمان في الاكل ، ونعتمد بس على الاكل المسلوق ، ولكن الفكرة دي مش صحيحة ، لانك تقدري تاكلي كل حاجة وتخسسي وزنك ، الفكرة كلها في كمية الاكل ، وعدد السعرات الحرارية في الوجبة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار وجبات دايت لزيادة الوزن وفي المقابل نفس الوجبة لانقاص الوزن مع تغييرات بسيطة.

افكار وجبات دايت:

الفكرة كلها بتعتمد على كمية الاكل بين الوجبات اللي بتزود الوزن ووجبات التخسيس ، مع شوية تغييرات بسيطة بين الاتنين ، في الوجبات اللي بتنزود الوزن الكمية اكتر وبالتالي سعراتها الحرارية هتبقى اكتر وده هيساعد على زيادة الوزن ، وفي المقابل نفس الوجبة مع كمية اقل وبالتالي سعرات حرارية اقل ، والنتيجة وزن اقل.

في وجبات زيادة الوزن هتكون كمية الاكل اكتر ، وشاملة بروتين وكربوهيدرات اكتر, وخضار اقل.

اما في وجبات التخسيس كمية الاكل هتكون اقل ، والبروتين والكربوهيدرات اقل ، والخضار اكتر.

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الوجبة 3:

الوجبة 4:

الوجبة 5:

الوجبة 6:

الوجبة 7:

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الوجبة 27:

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