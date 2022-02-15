نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة سحرية لكل أنواع البيتزا..أسرار المطاعم في عمل عجينة البيتزا القطنية الهشه لجميع أنواع البيتزا والمعجنات والفطائر مش هتبطلي تعمليها في المقال التالي
عمل عجينة البيتزا القطنية الهشه، تعد البيتزا من أكثر المخبوزات المشهورة والمفضلة عند عدد كبير من الأشخاص، حيث أنها تتميز بطعمها ومذاقها الشهي واللذيذ الذي ينال إعجاب كل من يتناوله، كما أن البيتزا تتميز بأنها يمكن أن تتناسب جميع الأذواق ويمكن إضافة إليها المكونات التي يفضلها كل شخص بحسب رغبته، وهناك الكثير من ربات البيوت لا يستطيعون النجاح في تحضير عجينة البيتزا، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية عمل عجينة البيتزا.
عمل عجينة البيتزا القطنية الهشه
يمكن تحضير عجينة بيتزا ناجحة وشهية عن طريق اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات:
مكونات عمل عجينة البيتزا
طريقة تحضير عجينة البيتزا
- في إناء صغير نقوم بوضع الماء الفاتر ونضيف إليه الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً، ثم نتركه على جنب حتى تتفاعل الخميرة.
- في وعاء آخر نقوم بإضافة الدقيق ونصنع حفرة في منتصفه ونضع في هذه الحفرة الخميرة بعد أن تتفاعل.
- نقوم بوضع زيت الزيتون على الخليط ونقلب المكونات مع بعضها جيداً ونستمر في التقليب والعجن حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.
- نقوم بدهن الوعاء بملعقة واحدة من الزيت ونضع فيه العجينة ونقوم بتغطيتها بكيس نايلون.
- نترك العجينة على جنب في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- بعد الاختمار يتم فرد العجينة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق حتى يكون سمكها رقيق.
- من أجل تحضير البيتزا يتم وضع العجينة بعد فردها في صينية مناسبة لحجمها، ونقوم بدهن العجينة بصلصة البيتزا أو صلصة طماطم جاهزة أو كاتشب حسب المتوفر.
- بعد ذلك يتم وضع شرائح من الفلفل الأخضر والألوان على العجينة ونضيف شرائح من الطماطم، و قطع من الفراخ الذي تم تشويحها في الزيت مع البهارات حتى النضج.
- يتم إضافة خليط من الجبن الموتزاريلا والشيدر والرومي المبشور على البيتزا.
- يتم إدخال الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج وحتى تصبح باللون الذهبي من قاع العجينة.
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