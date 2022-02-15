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عمر شويل - جدة ماسك طبيعي بنتيجة رائعة لبشرة بيضاء متألقة وخالية تماماً من التجاعيد، نشارك معكم اليوم وصفة للاستخدام مرتين فقط أسبوعياً لا غنى عنها لجميع أنواع البشرة، ونتحدث هنا عمن تعاني من ظهور تجاعيد مبكرة أو تصبغات أو شوائب وغيرها من الأشياء التي تؤثر على مظهر البشرة. سنحتاج لعمل هذ الماسك إلى ثلاثة مكونات فقط جميعها طبيعية ولا تسبب أي ضرر، المكون الأول هو القهوة سريعة الذوبان فهي تقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة وتوحد لون البشرة، المكون الثاني هو ماء الورد فهو ينعم البشرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة في الجلد، أما المكون الثالث فهو الجيلاتين الذي يملأ الخطوط الدقيقة ويحافظ على مرونة الجلد ويحسن مظهره.

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وشد التجاعيد

المقادير المضبوطة لعمل الماسك هي:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين. ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. ملعقة كبيرة من ماء الورد .

نضع مقدار القهوة سريعة الذوبان في وعاء ونضغط عليها بالملعقة قليلاً ثم نضف إليها ماء الورد، وبعد ذلك نخلط المكونات جيداً ثم نضف الجيلاتين إلى الخليط ونخلط مجدداً، ثم نضع الوعاء في حمام مائي ساخن و نترك الوعاء لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر للخليط لإذابة الجيلاتين، اغسلي وجففي بشرتك قبل وضع الماسك ثم ضعي هذا الماسك بإستخدام فرشاة ميك أب نظيفة، بحيث يتم تطبيقه على بشرة الوجه والرقبة بعيداً عن منطقة تحت العينين.

اتركي القناع على بشرتك لمدة 30 دقيقة حتى يجف، وبعد أن يجف تماماً أزل القناع بلطف بأطراف الأصابع فهذا القناع يجعل البشرة ناعمة ويمنع ظهور التجاعيد، بعد ذلك رطبي بشرتك بزيت مرطب ويمكنك إستخدام اي نوع من أنواع الزيوت المرطبة، طبقي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام ستلاحظين أن بشرتك أصبحت مشدودة ورطبة.

حل نهائي لتجاعيد الوجه

وصفة أخرى من مكونين فقط للحفاظ على البشرة وحمايتها من التجاعيد، وهما عبارة عن صفار بيضة واحدة وملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. للتحضير نضف صفار البيضة والقهوة سريعة الذوبان في وعاء ثم نخلط المكونين بشكل جيد، ثم ضعي هذا الخليط على البشرة بإستخدام فرشاة ميك أب نظيفة ويمكنك وضعه على التجاعيد تحت العينين، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك قم بإزالة الماسك عن طريق فرك بشرتك بأصابعك، ثم اغسلي بشرتك بالماء وبعدها رطبي بشرتك بزيت مرطب وطبقي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.